19 ноября 2023
18 ноября 2023

В центре Тюмени загорелся автобус. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в троллейбусе на перекрестке Мамина Сибиряка - Малышева. Екатеринбург, автобус, кабина водителя, последствия пожара, выбитые стекла
Причина пожара неизвестна Фото:

В центре Тюмени возле водонапорной башни загорелся автобус. Об этом сообщила читательница URA.RU.

«На обочине загорелся автобус №4. Люди пытаются потушить, слышны хлопки. 10 минут назад вызвали пожарных, сотрудники МЧС начали тушить возгорание», — сообщает очевидец.

Неизвестно, находились ли в момент возгорания в автобусе люди. На звонки в МЧС по Тюменской области корреспонденту агентства не ответили.

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Фото:

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В центре Тюмени возле водонапорной башни загорелся автобус. Об этом сообщила читательница URA.RU. «На обочине загорелся автобус №4. Люди пытаются потушить, слышны хлопки. 10 минут назад вызвали пожарных, сотрудники МЧС начали тушить возгорание», — сообщает очевидец. Неизвестно, находились ли в момент возгорания в автобусе люди. На звонки в МЧС по Тюменской области корреспонденту агентства не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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