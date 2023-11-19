В центре Тюмени загорелся автобус. Фото, видео

20 ноября 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Причина пожара неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Тюмени возле водонапорной башни загорелся автобус. Об этом сообщила читательница URA.RU. «На обочине загорелся автобус №4. Люди пытаются потушить, слышны хлопки. 10 минут назад вызвали пожарных, сотрудники МЧС начали тушить возгорание», — сообщает очевидец. Неизвестно, находились ли в момент возгорания в автобусе люди. На звонки в МЧС по Тюменской области корреспонденту агентства не ответили. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

В центре Тюмени возле водонапорной башни загорелся автобус. Об этом сообщила читательница URA.RU. «На обочине загорелся автобус №4. Люди пытаются потушить, слышны хлопки. 10 минут назад вызвали пожарных, сотрудники МЧС начали тушить возгорание», — сообщает очевидец. Неизвестно, находились ли в момент возгорания в автобусе люди. На звонки в МЧС по Тюменской области корреспонденту агентства не ответили.