Причина пожара неизвестна
В центре Тюмени возле водонапорной башни загорелся автобус. Об этом сообщила читательница URA.RU.
«На обочине загорелся автобус №4. Люди пытаются потушить, слышны хлопки. 10 минут назад вызвали пожарных, сотрудники МЧС начали тушить возгорание», — сообщает очевидец.
Неизвестно, находились ли в момент возгорания в автобусе люди. На звонки в МЧС по Тюменской области корреспонденту агентства не ответили.
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