19 ноября 2023

Челябинцы приняли участие в шоу «Обмен домами»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, банный веник, парилка, париться
Домами обменялись семья банщика и семья из экопоселения Фото:

Семья главы банного союза Ивана Бояринцева из Челябинской области обменялась домами с жителями экопоселения из Ставропольского края. Выпуск появился на официальном сайте телеканала «Ю».

«Семья Муленковых (Ставропольский край) живет в экопоселении: без электричества, с колодцем за тридевять земель и удобствами на улице. Семьи Бояринцевых (Челябинская область) тоже за натуральный образ жизни, но живут с боярским размахом — огромным хозяйством и банькой, куда вереницей едут гости», — говорится на сайте телеканала.

Семьи представляли обмен домами иначе: челябинцы мечтали поехать в Европу, а ставропольчане попасть в «умный» автоматизированный дом. В экопоселении Бояринцевых шокировала жизнь без электричества, воды и удобств в самодельном доме.

Каждая из семей оставила друг другу правила проживания. Южноуральцы были обязаны каждый день убирать сухостой из сада, самостоятельно печь хлеб и зарабатывать работой по дому у соседей. Гости из Ставропольского края должны были готовить и спать на печи, собирать мед, а главе семейства наказали обучиться банному искусству.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семья главы банного союза Ивана Бояринцева из Челябинской области обменялась домами с жителями экопоселения из Ставропольского края. Выпуск появился на официальном сайте телеканала «Ю». «Семья Муленковых (Ставропольский край) живет в экопоселении: без электричества, с колодцем за тридевять земель и удобствами на улице. Семьи Бояринцевых (Челябинская область) тоже за натуральный образ жизни, но живут с боярским размахом — огромным хозяйством и банькой, куда вереницей едут гости», — говорится на сайте телеканала. Семьи представляли обмен домами иначе: челябинцы мечтали поехать в Европу, а ставропольчане попасть в «умный» автоматизированный дом. В экопоселении Бояринцевых шокировала жизнь без электричества, воды и удобств в самодельном доме. Каждая из семей оставила друг другу правила проживания. Южноуральцы были обязаны каждый день убирать сухостой из сада, самостоятельно печь хлеб и зарабатывать работой по дому у соседей. Гости из Ставропольского края должны были готовить и спать на печи, собирать мед, а главе семейства наказали обучиться банному искусству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...