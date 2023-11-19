Челябинцы приняли участие в шоу «Обмен домами»

20 ноября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Домами обменялись семья банщика и семья из экопоселения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семья главы банного союза Ивана Бояринцева из Челябинской области обменялась домами с жителями экопоселения из Ставропольского края. Выпуск появился на официальном сайте телеканала «Ю». «Семья Муленковых (Ставропольский край) живет в экопоселении: без электричества, с колодцем за тридевять земель и удобствами на улице. Семьи Бояринцевых (Челябинская область) тоже за натуральный образ жизни, но живут с боярским размахом — огромным хозяйством и банькой, куда вереницей едут гости», — говорится на сайте телеканала. Семьи представляли обмен домами иначе: челябинцы мечтали поехать в Европу, а ставропольчане попасть в «умный» автоматизированный дом. В экопоселении Бояринцевых шокировала жизнь без электричества, воды и удобств в самодельном доме. Каждая из семей оставила друг другу правила проживания. Южноуральцы были обязаны каждый день убирать сухостой из сада, самостоятельно печь хлеб и зарабатывать работой по дому у соседей. Гости из Ставропольского края должны были готовить и спать на печи, собирать мед, а главе семейства наказали обучиться банному искусству.

Семья главы банного союза Ивана Бояринцева из Челябинской области обменялась домами с жителями экопоселения из Ставропольского края. Выпуск появился на официальном сайте телеканала «Ю». «Семья Муленковых (Ставропольский край) живет в экопоселении: без электричества, с колодцем за тридевять земель и удобствами на улице. Семьи Бояринцевых (Челябинская область) тоже за натуральный образ жизни, но живут с боярским размахом — огромным хозяйством и банькой, куда вереницей едут гости», — говорится на сайте телеканала. Семьи представляли обмен домами иначе: челябинцы мечтали поехать в Европу, а ставропольчане попасть в «умный» автоматизированный дом. В экопоселении Бояринцевых шокировала жизнь без электричества, воды и удобств в самодельном доме. Каждая из семей оставила друг другу правила проживания. Южноуральцы были обязаны каждый день убирать сухостой из сада, самостоятельно печь хлеб и зарабатывать работой по дому у соседей. Гости из Ставропольского края должны были готовить и спать на печи, собирать мед, а главе семейства наказали обучиться банному искусству.