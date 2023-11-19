Власти ЯНАО запустили новый сервис для проектов НКО

Некоммерческие организации ЯНАО смогут получить гранты на новой площадке

20 ноября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

НКО ЯНАО смогут подать документы на конкурс в электронном виде Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЯНАО создали единую электронную площадку грантовых конкурсов для некоммерческих организаций. Прием заявок на участие начнется 24 ноября. Об этом на пресс-конференции рассказал директор АНО «Гранты Ямала» Хизри Алхаматов. «24 ноября мы начнем принимать заявки от некоммерческих организаций на новой электронной платформе. Подать заявки можно будет по 14 направлениям. Некоммерческие организации зарегистрированные менее 6 месяцев смогут претендовать на грант — 500 тысяч рублей, а НКО зарегистрированные более 6 месяцев могут подать заявки на сумму 5 млн. рублей», — сообщил Алхаматов. По данным правительства ЯНАО, в этом году Ямал занял 13 место по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в России, что на 15 позиций лучше, чем в прошлом году. Такой рост говорит о существенном улучшении показателей развития некоммерческой сферы. Ранее URA.RU сообщило о том, что ЯНАО выделил около 100 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций. Грантовый фонд социальных проектов за год вырос в три раза.

В ЯНАО создали единую электронную площадку грантовых конкурсов для некоммерческих организаций. Прием заявок на участие начнется 24 ноября. Об этом на пресс-конференции рассказал директор АНО «Гранты Ямала» Хизри Алхаматов. «24 ноября мы начнем принимать заявки от некоммерческих организаций на новой электронной платформе. Подать заявки можно будет по 14 направлениям. Некоммерческие организации зарегистрированные менее 6 месяцев смогут претендовать на грант — 500 тысяч рублей, а НКО зарегистрированные более 6 месяцев могут подать заявки на сумму 5 млн. рублей», — сообщил Алхаматов. По данным правительства ЯНАО, в этом году Ямал занял 13 место по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в России, что на 15 позиций лучше, чем в прошлом году. Такой рост говорит о существенном улучшении показателей развития некоммерческой сферы. Ранее URA.RU сообщило о том, что ЯНАО выделил около 100 млн рублей на поддержку некоммерческих организаций. Грантовый фонд социальных проектов за год вырос в три раза.