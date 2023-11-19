В новогодние праздники жители ЯНАО хотят путешествовать по России

20 ноября 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

В поездку по РФ на новогодние каникулы хотят отправится 52% ямальцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Ямало-Ненецкого автономного округа хотят провести новогодние каникулы, путешествуя по России. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Superjob. «В поездку по России хотели бы отправиться 52% опрошенных. Остаться на новогодние каникулы в родном городе хотели бы 36% жителей ЯНАО, причем мужчины чаще женщин мечтают провести январские праздники дома: 42% против 30% соответственно», — поделились результатами опроса специалисты Superjob. Самые популярные города, куда хотели бы отправится ямальцы — это Санкт-Петербург (20%), Москва (18%), Сочи (14%) и Калининград (10%). Отправится в Карелию мечтают 8%, на Байкал и в Крым — по 4% опрошенных. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выросли цены на заграничный туризм. Тарифы на услуги подорожали почти на 30%.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа хотят провести новогодние каникулы, путешествуя по России. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Superjob. «В поездку по России хотели бы отправиться 52% опрошенных. Остаться на новогодние каникулы в родном городе хотели бы 36% жителей ЯНАО, причем мужчины чаще женщин мечтают провести январские праздники дома: 42% против 30% соответственно», — поделились результатами опроса специалисты Superjob. Самые популярные города, куда хотели бы отправится ямальцы — это Санкт-Петербург (20%), Москва (18%), Сочи (14%) и Калининград (10%). Отправится в Карелию мечтают 8%, на Байкал и в Крым — по 4% опрошенных. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выросли цены на заграничный туризм. Тарифы на услуги подорожали почти на 30%.