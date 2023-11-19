19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

В новогодние праздники жители ЯНАО хотят путешествовать по России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад снегурочек на Тверской площади в Москве. Москва, домашний питомец, новый год, новогодняя елка, праздник
В поездку по РФ на новогодние каникулы хотят отправится 52% ямальцев Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа хотят провести новогодние каникулы, путешествуя по России. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Superjob.

«В поездку по России хотели бы отправиться 52% опрошенных. Остаться на новогодние каникулы в родном городе хотели бы 36% жителей ЯНАО, причем мужчины чаще женщин мечтают провести январские праздники дома: 42% против 30% соответственно», — поделились результатами опроса специалисты Superjob.

Самые популярные города, куда хотели бы отправится ямальцы — это Санкт-Петербург (20%), Москва (18%), Сочи (14%) и Калининград (10%). Отправится в Карелию мечтают 8%, на Байкал и в Крым — по 4% опрошенных.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выросли цены на заграничный туризм. Тарифы на услуги подорожали почти на 30%.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа хотят провести новогодние каникулы, путешествуя по России. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Superjob. «В поездку по России хотели бы отправиться 52% опрошенных. Остаться на новогодние каникулы в родном городе хотели бы 36% жителей ЯНАО, причем мужчины чаще женщин мечтают провести январские праздники дома: 42% против 30% соответственно», — поделились результатами опроса специалисты Superjob. Самые популярные города, куда хотели бы отправится ямальцы — это Санкт-Петербург (20%), Москва (18%), Сочи (14%) и Калининград (10%). Отправится в Карелию мечтают 8%, на Байкал и в Крым — по 4% опрошенных. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выросли цены на заграничный туризм. Тарифы на услуги подорожали почти на 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...