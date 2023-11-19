19 ноября 2023

В центре Кургана снесли дом ради новостройки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снесенный дом по улице Коли Мяготина. Застройщик «Атлант». Курган, снос дома, руины, развалины, улица коли мяготина 36
В Кургане разбирают завалы после сноса аварийного дома в центре города Фото:
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Комплексная застройка в Курганской области

В центре Кургана закончили снос аварийного дома в районе перекрестка улиц Коли Мяготина — Невежина. Техника продолжает заниматься уборкой строительного мусора. Об этом передает корреспондент URA.RU. На месте снесенного жилья компания «Атлант» планирует построить новый жилой комплекс.

«В Кургане полностью снесли аварийный дом по Коли Мяготина, 36. Сейчас рабочие строительной компании занимаются уборкой строительного мусора», — рассказал корреспондент URA.RU. Позже территорию будут огораживать забором.

Застройщик «Атлант» выкупил у мэрии Кургана земельный участок с ветхим жильем за 108 млн рублей. При этом изначально территория оценивалась властями в 70 млн рублей. Владельцу строительной компании Евгению Сергееву пришлось поднимать цену ради победы в аукционе. Всего площадь будущей застройки составляет более девяти тысяч квадратов.

Снесенный дом по улице Коли Мяготина. Застройщик «Атлант». Курган
В Кургане разбирают завалы после сноса аварийного дома по Коли Мяготина 36
Фото:
Снесенный дом по улице Коли Мяготина. Застройщик «Атлант». Курган
Снесенный дом был построен в 1946 году
Фото:

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В центре Кургана закончили снос аварийного дома в районе перекрестка улиц Коли Мяготина — Невежина. Техника продолжает заниматься уборкой строительного мусора. Об этом передает корреспондент URA.RU. На месте снесенного жилья компания «Атлант» планирует построить новый жилой комплекс. «В Кургане полностью снесли аварийный дом по Коли Мяготина, 36. Сейчас рабочие строительной компании занимаются уборкой строительного мусора», — рассказал корреспондент URA.RU. Позже территорию будут огораживать забором. Застройщик «Атлант» выкупил у мэрии Кургана земельный участок с ветхим жильем за 108 млн рублей. При этом изначально территория оценивалась властями в 70 млн рублей. Владельцу строительной компании Евгению Сергееву пришлось поднимать цену ради победы в аукционе. Всего площадь будущей застройки составляет более девяти тысяч квадратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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