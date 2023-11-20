Глава дипломатии Боррель порекомендовал Израилю продолжить удары по сектору Газа

20 ноября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель напомнил Израилю о правилах ведения войны Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская армия должна учитывать правила ведения войны при бомбардировке сектора Газа. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «У войны есть свои правила. И бомбардировки должны учитывать жертвы, к которым они приводят», — сказал Боррель в интервью испанской газете Pais. Он также отметил эскалацию насилия на Западном берегу реки Иордан. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Ранее Евросоюз поддержал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который осудил действия палестинской группировки ХАМАС в Израиле, но добавил, что обострение конфликта произошло «не на пустом месте». Боррель уточнил, что слова Гутерриша были искажены.

Израильская армия должна учитывать правила ведения войны при бомбардировке сектора Газа. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «У войны есть свои правила. И бомбардировки должны учитывать жертвы, к которым они приводят», — сказал Боррель в интервью испанской газете Pais. Он также отметил эскалацию насилия на Западном берегу реки Иордан. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Ранее Евросоюз поддержал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который осудил действия палестинской группировки ХАМАС в Израиле, но добавил, что обострение конфликта произошло «не на пустом месте». Боррель уточнил, что слова Гутерриша были искажены.