Глава дипломатии Боррель порекомендовал Израилю продолжить удары по сектору Газа

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Жозеп Боррель напомнил Израилю о правилах ведения войны Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия должна учитывать правила ведения войны при бомбардировке сектора Газа. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«У войны есть свои правила. И бомбардировки должны учитывать жертвы, к которым они приводят», — сказал Боррель в интервью испанской газете Pais. Он также отметил эскалацию насилия на Западном берегу реки Иордан.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Ранее Евросоюз поддержал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который осудил действия палестинской группировки ХАМАС в Израиле, но добавил, что обострение конфликта произошло «не на пустом месте». Боррель уточнил, что слова Гутерриша были искажены.

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Израильская армия должна учитывать правила ведения войны при бомбардировке сектора Газа. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «У войны есть свои правила. И бомбардировки должны учитывать жертвы, к которым они приводят», — сказал Боррель в интервью испанской газете Pais. Он также отметил эскалацию насилия на Западном берегу реки Иордан. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Ранее Евросоюз поддержал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который осудил действия палестинской группировки ХАМАС в Израиле, но добавил, что обострение конфликта произошло «не на пустом месте». Боррель уточнил, что слова Гутерриша были искажены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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