Замкомандира мотострелкового полка и сопредседателя регисполкома «Народного фронта» (ОНФ), челябинца Юрия «Ангела» Гагарина наградили медалью «За храбрость» в селе Старомлиновка (ДНР). Об этом 20 ноября URA.RU сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.
«Сопредседателя Народного фронта Челябинской области Юрия Гагарина наградили медалью „За храбрость!“ в зоне СВО. Мы поздравляем Юрия Леонидовича с очередной наградой за свое мужество, отвагу и героизм», — сообщил URA.RU Рыжий.
Награду «Ангел» получил после боя вблизи Старомлиновки. Там он возглавил оборону под интенсивным огнем. Получив ранение и контузию, Гагарин продолжил бой и перешел в активную оборону. В результате действий «Ангела» у противника оказалось семь убитых и раненых, а также потеряны два пикапа. В его батальоне при этом не потеряно ни одного человека и осталась цела вся техника.
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