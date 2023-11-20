Челябинского замкомполка Гагарина наградили медалью в зоне СВО. Видео

20 ноября 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Гагарин продолжил бой под интенсивным огнем, несмотря на ранение и контузию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Замкомандира мотострелкового полка и сопредседателя регисполкома «Народного фронта» (ОНФ), челябинца Юрия «Ангела» Гагарина наградили медалью «За храбрость» в селе Старомлиновка (ДНР). Об этом 20 ноября URA.RU сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Сопредседателя Народного фронта Челябинской области Юрия Гагарина наградили медалью „За храбрость!“ в зоне СВО. Мы поздравляем Юрия Леонидовича с очередной наградой за свое мужество, отвагу и героизм», — сообщил URA.RU Рыжий. Награду «Ангел» получил после боя вблизи Старомлиновки. Там он возглавил оборону под интенсивным огнем. Получив ранение и контузию, Гагарин продолжил бой и перешел в активную оборону. В результате действий «Ангела» у противника оказалось семь убитых и раненых, а также потеряны два пикапа. В его батальоне при этом не потеряно ни одного человека и осталась цела вся техника.

Замкомандира мотострелкового полка и сопредседателя регисполкома «Народного фронта» (ОНФ), челябинца Юрия «Ангела» Гагарина наградили медалью «За храбрость» в селе Старомлиновка (ДНР). Об этом 20 ноября URA.RU сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Сопредседателя Народного фронта Челябинской области Юрия Гагарина наградили медалью „За храбрость!“ в зоне СВО. Мы поздравляем Юрия Леонидовича с очередной наградой за свое мужество, отвагу и героизм», — сообщил URA.RU Рыжий. Награду «Ангел» получил после боя вблизи Старомлиновки. Там он возглавил оборону под интенсивным огнем. Получив ранение и контузию, Гагарин продолжил бой и перешел в активную оборону. В результате действий «Ангела» у противника оказалось семь убитых и раненых, а также потеряны два пикапа. В его батальоне при этом не потеряно ни одного человека и осталась цела вся техника.