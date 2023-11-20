Челябинского замкомполка Гагарина наградили медалью в зоне СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Борис Подольный и Юрий Подоляка посетили научно-производственную лабораторию по производству дронов для нужд СВО. Челябинск, ангел, гагарин юрий
Гагарин продолжил бой под интенсивным огнем, несмотря на ранение и контузию Фото:

Замкомандира мотострелкового полка и сопредседателя регисполкома «Народного фронта» (ОНФ), челябинца Юрия «Ангела» Гагарина наградили медалью «За храбрость» в селе Старомлиновка (ДНР). Об этом 20 ноября URA.RU сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Сопредседателя Народного фронта Челябинской области Юрия Гагарина наградили медалью „За храбрость!“ в зоне СВО. Мы поздравляем Юрия Леонидовича с очередной наградой за свое мужество, отвагу и героизм», — сообщил URA.RU Рыжий.

Награду «Ангел» получил после боя вблизи Старомлиновки. Там он возглавил оборону под интенсивным огнем. Получив ранение и контузию, Гагарин продолжил бой и перешел в активную оборону. В результате действий «Ангела» у противника оказалось семь убитых и раненых, а также потеряны два пикапа. В его батальоне при этом не потеряно ни одного человека и осталась цела вся техника.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замкомандира мотострелкового полка и сопредседателя регисполкома «Народного фронта» (ОНФ), челябинца Юрия «Ангела» Гагарина наградили медалью «За храбрость» в селе Старомлиновка (ДНР). Об этом 20 ноября URA.RU сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Сопредседателя Народного фронта Челябинской области Юрия Гагарина наградили медалью „За храбрость!“ в зоне СВО. Мы поздравляем Юрия Леонидовича с очередной наградой за свое мужество, отвагу и героизм», — сообщил URA.RU Рыжий. Награду «Ангел» получил после боя вблизи Старомлиновки. Там он возглавил оборону под интенсивным огнем. Получив ранение и контузию, Гагарин продолжил бой и перешел в активную оборону. В результате действий «Ангела» у противника оказалось семь убитых и раненых, а также потеряны два пикапа. В его батальоне при этом не потеряно ни одного человека и осталась цела вся техника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...