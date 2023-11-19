Суд ЯНАО оставил без изменений приговор по делу экс-чиновника, обвиняемого в коррупции

Суд ЯНАО отклонил жалобу прокуратуры по оправдательному приговору Першикову

20 ноября 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Суд ЯНАО отклонил апелляционную жалобу прокуратуры о пересмотре приговора Першикову Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Прокуратура не смогла оспорить в суде ЯНАО оправдательный приговор, который вынес городской суд Салехарда в отношении экс-главы окружного дептранса Максима Першикова. Судебный акт оставлен без изменения, следует из информации, опубликованной в картотеке дел окружного суда. «По уголовному делу Максима Першикова, обвиняемого ранее в получении взятки, судья Иван Коршунов вынес решение. Судебный акт оставить без изменения», — следует из информации, опубликованной на сайте суда ЯНАО. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружной прокуратуры. На момент публикации новости ответ не получен. Першиков, которого обвиняли в получении взятки в особо крупном размере, был оправдан судом Салехарда. Не согласившись с решением судьи Данила Яковлева, прокуратура подала апелляционную жалобу в вышестоящий суд.

Прокуратура не смогла оспорить в суде ЯНАО оправдательный приговор, который вынес городской суд Салехарда в отношении экс-главы окружного дептранса Максима Першикова. Судебный акт оставлен без изменения, следует из информации, опубликованной в картотеке дел окружного суда. «По уголовному делу Максима Першикова, обвиняемого ранее в получении взятки, судья Иван Коршунов вынес решение. Судебный акт оставить без изменения», — следует из информации, опубликованной на сайте суда ЯНАО. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружной прокуратуры. На момент публикации новости ответ не получен. Першиков, которого обвиняли в получении взятки в особо крупном размере, был оправдан судом Салехарда. Не согласившись с решением судьи Данила Яковлева, прокуратура подала апелляционную жалобу в вышестоящий суд.