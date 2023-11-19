Суд ЯНАО оставил без изменений приговор по делу экс-чиновника, обвиняемого в коррупции

Прокуратура не смогла оспорить в суде ЯНАО оправдательный приговор, который вынес городской суд Салехарда в отношении экс-главы окружного дептранса Максима Першикова. Судебный акт оставлен без изменения, следует из информации, опубликованной в картотеке дел окружного суда.
«По уголовному делу Максима Першикова, обвиняемого ранее в получении взятки, судья Иван Коршунов вынес решение. Судебный акт оставить без изменения», — следует из информации, опубликованной на сайте суда ЯНАО.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружной прокуратуры. На момент публикации новости ответ не получен.
Першиков, которого обвиняли в получении взятки в особо крупном размере, был оправдан судом Салехарда. Не согласившись с решением судьи Данила Яковлева, прокуратура подала апелляционную жалобу в вышестоящий суд.
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