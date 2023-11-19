19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

Суд ЯНАО оставил без изменений приговор по делу экс-чиновника, обвиняемого в коррупции

Суд ЯНАО отклонил жалобу прокуратуры по оправдательному приговору Першикову
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения банде таджиков. Екатеринбург, зал судебных заседаний, суд, судебный процесс
Суд ЯНАО отклонил апелляционную жалобу прокуратуры о пересмотре приговора Першикову Фото:
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Коррупционные скандалы на Ямале

Прокуратура не смогла оспорить в суде ЯНАО оправдательный приговор, который вынес городской суд Салехарда в отношении экс-главы окружного дептранса Максима Першикова. Судебный акт оставлен без изменения, следует из информации, опубликованной в картотеке дел окружного суда.

«По уголовному делу Максима Першикова, обвиняемого ранее в получении взятки, судья Иван Коршунов вынес решение. Судебный акт оставить без изменения», — следует из информации, опубликованной на сайте суда ЯНАО.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружной прокуратуры. На момент публикации новости ответ не получен.

Першиков, которого обвиняли в получении взятки в особо крупном размере, был оправдан судом Салехарда. Не согласившись с решением судьи Данила Яковлева, прокуратура подала апелляционную жалобу в вышестоящий суд.

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Прокуратура не смогла оспорить в суде ЯНАО оправдательный приговор, который вынес городской суд Салехарда в отношении экс-главы окружного дептранса Максима Першикова. Судебный акт оставлен без изменения, следует из информации, опубликованной в картотеке дел окружного суда. «По уголовному делу Максима Першикова, обвиняемого ранее в получении взятки, судья Иван Коршунов вынес решение. Судебный акт оставить без изменения», — следует из информации, опубликованной на сайте суда ЯНАО. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружной прокуратуры. На момент публикации новости ответ не получен. Першиков, которого обвиняли в получении взятки в особо крупном размере, был оправдан судом Салехарда. Не согласившись с решением судьи Данила Яковлева, прокуратура подала апелляционную жалобу в вышестоящий суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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