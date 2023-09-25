25 сентября 2023

В ЯНАО суд оправдал экс-директора дептранса, обвиненного в получении взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские персоны и чиновники, першиков максим
Максим Першиков, обвиняемый в получении взятки, был оправдан в суде Фото:

Городской суд Салехарда (ЯНАО) вынес оправдательный приговор по делу бывшего директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова, обвиненного в получении взятки в особо крупном размере. Информация об этом размещена в картотеке суда.

«Максим Першиков, обвиняемый по статье 290 часть 6 „Получение взятки в особо крупном размере“, получил оправдательный приговор. Основание — не установлено событие преступления», — следует из информации, размещенной на сайте городского суда Салехарда.

Сторона обвинения подала апелляционную жалобу, которая принята к рассмотрению. Представить возражения по жалобе можно до 2 октября.

Ранее URA.RU рассказало, что Першиков был обвинен в получении взятки. Это произошло после того, как он покинул свой пост директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в 2020 году.

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Городской суд Салехарда (ЯНАО) вынес оправдательный приговор по делу бывшего директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова, обвиненного в получении взятки в особо крупном размере. Информация об этом размещена в картотеке суда. «Максим Першиков, обвиняемый по статье 290 часть 6 „Получение взятки в особо крупном размере“, получил оправдательный приговор. Основание — не установлено событие преступления», — следует из информации, размещенной на сайте городского суда Салехарда. Сторона обвинения подала апелляционную жалобу, которая принята к рассмотрению. Представить возражения по жалобе можно до 2 октября. Ранее URA.RU рассказало, что Першиков был обвинен в получении взятки. Это произошло после того, как он покинул свой пост директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в 2020 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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