В ЯНАО суд оправдал экс-директора дептранса, обвиненного в получении взятки

Городской суд Салехарда (ЯНАО) вынес оправдательный приговор по делу бывшего директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова, обвиненного в получении взятки в особо крупном размере. Информация об этом размещена в картотеке суда.
«Максим Першиков, обвиняемый по статье 290 часть 6 „Получение взятки в особо крупном размере“, получил оправдательный приговор. Основание — не установлено событие преступления», — следует из информации, размещенной на сайте городского суда Салехарда.
Сторона обвинения подала апелляционную жалобу, которая принята к рассмотрению. Представить возражения по жалобе можно до 2 октября.
Ранее URA.RU рассказало, что Першиков был обвинен в получении взятки. Это произошло после того, как он покинул свой пост директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в 2020 году.
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