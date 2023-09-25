В ЯНАО суд оправдал экс-директора дептранса, обвиненного в получении взятки

Максим Першиков, обвиняемый в получении взятки, был оправдан в суде Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Городской суд Салехарда (ЯНАО) вынес оправдательный приговор по делу бывшего директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова, обвиненного в получении взятки в особо крупном размере. Информация об этом размещена в картотеке суда.

«Максим Першиков, обвиняемый по статье 290 часть 6 „Получение взятки в особо крупном размере“, получил оправдательный приговор. Основание — не установлено событие преступления», — следует из информации, размещенной на сайте городского суда Салехарда.

Сторона обвинения подала апелляционную жалобу, которая принята к рассмотрению. Представить возражения по жалобе можно до 2 октября.

Ранее URA.RU рассказало, что Першиков был обвинен в получении взятки. Это произошло после того, как он покинул свой пост директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в 2020 году.