19 ноября 2023

Курганские перевозчики объявили, когда полностью заменят старые ПАЗы

Курганские власти полностью заменят старые ПАЗы через пять лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Курган
60 автобусов большого класса выделят под разгрузку пиковых часов в микрорайонах Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Через пять лет после начала транспортной реформы на курганских городских улицах пассажиров будут возить новые автобусы, полностью заменив старые ПАЗы. Об этом пишет Союз транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте» в одноименном сообществе.

«За пять лет транспортной реформы в Кургане на городских маршрутах не останется ни одного старого ПАЗика», — говорится в сообщении. Также перевозчики сообщают, что на линии работают более 100 новых автобусов, которые куплены с помощью региональных и городских властей.

Кроме того, союз отметил, что в начале следующего года в Кургане появятся 34 автобуса КАВЗ большого класса, а в дальнейших планах на 2024 год — еще 30 таких же автобусов. Более 60 автобусов большого класса, по информации перевозчиков, запустят, чтобы решить проблему утренних и вечерних пиковых часов в спальных микрорайонах.

Ранее URA.RU писало, что курганские перевозчики получат субсидии от правительства на покупку новых автобусов. Их размер составит сотни миллионов рублей.

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Через пять лет после начала транспортной реформы на курганских городских улицах пассажиров будут возить новые автобусы, полностью заменив старые ПАЗы. Об этом пишет Союз транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте» в одноименном сообществе. «За пять лет транспортной реформы в Кургане на городских маршрутах не останется ни одного старого ПАЗика», — говорится в сообщении. Также перевозчики сообщают, что на линии работают более 100 новых автобусов, которые куплены с помощью региональных и городских властей. Кроме того, союз отметил, что в начале следующего года в Кургане появятся 34 автобуса КАВЗ большого класса, а в дальнейших планах на 2024 год — еще 30 таких же автобусов. Более 60 автобусов большого класса, по информации перевозчиков, запустят, чтобы решить проблему утренних и вечерних пиковых часов в спальных микрорайонах. Ранее URA.RU писало, что курганские перевозчики получат субсидии от правительства на покупку новых автобусов. Их размер составит сотни миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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