Курганские перевозчики объявили, когда полностью заменят старые ПАЗы

Курганские власти полностью заменят старые ПАЗы через пять лет

60 автобусов большого класса выделят под разгрузку пиковых часов в микрорайонах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Через пять лет после начала транспортной реформы на курганских городских улицах пассажиров будут возить новые автобусы, полностью заменив старые ПАЗы. Об этом пишет Союз транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте» в одноименном сообществе.

«За пять лет транспортной реформы в Кургане на городских маршрутах не останется ни одного старого ПАЗика», — говорится в сообщении. Также перевозчики сообщают, что на линии работают более 100 новых автобусов, которые куплены с помощью региональных и городских властей.

Кроме того, союз отметил, что в начале следующего года в Кургане появятся 34 автобуса КАВЗ большого класса, а в дальнейших планах на 2024 год — еще 30 таких же автобусов. Более 60 автобусов большого класса, по информации перевозчиков, запустят, чтобы решить проблему утренних и вечерних пиковых часов в спальных микрорайонах.

Ранее URA.RU писало, что курганские перевозчики получат субсидии от правительства на покупку новых автобусов. Их размер составит сотни миллионов рублей.