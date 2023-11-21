Власти Кургана выделили миллионы на ремонт бомбоубежища

22 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

На ремонт бомбоубежища в Кургане выделили 4,9 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На капитальный ремонт запасного пункта управления для чиновников администрации Кургана выделили около пяти миллионов рублей. В помещении в центре города, являющимся аналогом бомбоубежища, планируют обновить вентиляцию. Информация размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по капитальному ремонту помещений городского запасного пункта управления администрации города Кургана. Раздел 1, „Вентиляция“. Начальная цена: 2 935 190 рублей», — говорится в аукционной документации. На сайте размещен еще один тендер стоимостью чуть больше двух миллионов рублей. Прошлые аукционы по разработке сметной документации по проекту капремонта бункера были выиграны ООО «Зауралстройпроект». МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» заплатила местной компании 152,7 тысячи рублей. По данным с сайта архива заброшенных объектов СНГ Swalker, в 2011 и 2013 годах в курганском убежище было проведено два крупных капремонта. Их общая сумма составила 760 тысяч рублей. Также была размещена информация о ремонте в 2016 году. После этого, по открытым данным, мэрией больше не проводились закупки на ремонт объекта гражданской обороны.

На капитальный ремонт запасного пункта управления для чиновников администрации Кургана выделили около пяти миллионов рублей. В помещении в центре города, являющимся аналогом бомбоубежища, планируют обновить вентиляцию. Информация размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по капитальному ремонту помещений городского запасного пункта управления администрации города Кургана. Раздел 1, „Вентиляция“. Начальная цена: 2 935 190 рублей», — говорится в аукционной документации. На сайте размещен еще один тендер стоимостью чуть больше двух миллионов рублей. Прошлые аукционы по разработке сметной документации по проекту капремонта бункера были выиграны ООО «Зауралстройпроект». МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» заплатила местной компании 152,7 тысячи рублей. По данным с сайта архива заброшенных объектов СНГ Swalker, в 2011 и 2013 годах в курганском убежище было проведено два крупных капремонта. Их общая сумма составила 760 тысяч рублей. Также была размещена информация о ремонте в 2016 году. После этого, по открытым данным, мэрией больше не проводились закупки на ремонт объекта гражданской обороны.