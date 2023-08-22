Курганской мэрии в случае ЧС придется работать из аварийного бомбоубежища

Бомбоубежище находится почти в аварийном состоянии даже после двух капремонтов (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Запасной пункт управления для чиновников мэрии Кургана, расположенный в центре города, находится в аварийном состоянии. В помещении, являющимся аналогом бомбоубежища, запланирован ремонт. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Разработка сметной документации по проекту „Капитальный ремонт помещений городского запасного пункта управления администрации г. Кургана, раздел 1 ‚Вентиляция‘“. Начальная цена — 66666,67 рублей», — указано на портале. Объявление о закупке было размещено 21 августа.

Исполнителей работ по данному объекту ищут уже не в первый раз. Ранее 4 августа уже создавалась данная заявка, но торги не состоялись, так как никто на конкурс не заявился. Начальная цена была обозначена суммой 88 тысяч рублей.

По данным с сайта архива заброшенных объектов СНГ Swalker, на объекте курганского ГЗПУ было проведено два крупных капремонта: «в 2011 — на сумму 536 тысяч рублей и в 2013 на сумму 224 тысячи рублей». Также на сайте расположены фотографии с места после проведенных ремонтов, сделанные в 2016 году. С тех пор, по открытым данным, закупки на ремонт объекта не проводились. В пресс-службу мэрии Кургана направлен запрос, после получения ответа информация будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что председатель курганского дома обратился с просьбой отремонтировать шахту вентиляции бомбоубежища. Он опасался, что в случае падения незакрепленной плиты на крыше шахты, могут быть повреждены автомобили граждан, припаркованные в непосредственной близости.

Стационарный пункт управления предназначен для использования органом управления в особый период Фото с сайта swalker.org

Пункт управления был построен в 70-80 годах, но с 90-х годов был заброшен Фото с сайта swalker.org

Чиновники запланировали ремонт вентиляции на объекте Фото с сайта swalker.org

В последний раз на объекте отремонтировали сантехнику Фото с сайта swalker.org

Зал для укрываемых, где на скамейке лежит документация Фото с сайта swalker.org

Фильтры не меняли с момента постройки Фото с сайта swalker.org