Мама мальчика, оскорбленного за шапку с Z, получила работу в Екатеринбурге

Мальчик носил шапку с буквой Z из-за отца, участвовавшего в спецоперации РФ на Украине Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге Людмила Вотинцева, мама мальчика, на которого напал прохожий из-за шапки с символом Z, получила работу. Ее позвали в управление Росгвардии по Свердловской области, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Мужчина набросился на мальчика и обругал его матом из-за шапки с буквой Z в апреле. Школьник смог убежать, после этого силовики задержали агрессора. Им оказался Александр Неустроев. Ленинский районный суд назначил ему штраф — семь тысяч рублей. Хинштейн счел такой приговор мягким.

Вотинцева работала в Ленинском райсуде. Она уволилась оттуда, поскольку не выдержала давления. После этого ей пообещали должность помощника судьи в Свердловском областном суде, но она отказалась, потому что до этого занимала должность помощницы председателя суда. Затем она обратилась за помощью к Хинштейну.

«Отличная новость из Екатеринбурга! Справедливость есть! <…> После моего поста — в историю Людмилы вмешалось руководство Росгвардии. Ее муж и отец мальчика является росгвардейцем и сейчас находится в уже третьей командировке в зоне СВО. Поэтому судьба этой семьи — для ведомства небезразлична. [Женщине] предложили поступить на работу в управление Росгвардии по Свердловской области», — написал депутат в telegram-канале. По его словам, уже идет оформление документов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ведомства. Ответ ожидается.

В октябре дело Неустроева вернули в суд. Повторное заседание суда прошло 23 октября. Прежнее наказание Неустроева было аннулировано. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.