Екатеринбуржец, напавший на мальчика из-за шапки с буквой Z, отделался штрафом

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Мужчине присудили лишь штраф Фото:

Екатеринбуржец Александр Неустроев, напавший в апреле 2023 года на улице Волгоградская на мальчика из-за шапки с буквой Z, получил штраф в семь тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте Ленинского районного суда.

«Уголовное дело прекращено. Назначена мера уголовно-правового характера — судебный штраф», — указано в картотеке суда.

Инцидент произошел в апреле 2023 года. Мужчина напал на мальчика из-за шапки с буквой Z: он обругал его и даже позволил себе нецензурную брань. После этого Неустроева задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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Екатеринбуржец Александр Неустроев, напавший в апреле 2023 года на улице Волгоградская на мальчика из-за шапки с буквой Z, получил штраф в семь тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте Ленинского районного суда. «Уголовное дело прекращено. Назначена мера уголовно-правового характера — судебный штраф», — указано в картотеке суда. Инцидент произошел в апреле 2023 года. Мужчина напал на мальчика из-за шапки с буквой Z: он обругал его и даже позволил себе нецензурную брань. После этого Неустроева задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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