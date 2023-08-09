Екатеринбуржец, напавший на мальчика из-за шапки с буквой Z, отделался штрафом

09 августа 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Мужчине присудили лишь штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбуржец Александр Неустроев, напавший в апреле 2023 года на улице Волгоградская на мальчика из-за шапки с буквой Z, получил штраф в семь тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте Ленинского районного суда. «Уголовное дело прекращено. Назначена мера уголовно-правового характера — судебный штраф», — указано в картотеке суда. Инцидент произошел в апреле 2023 года. Мужчина напал на мальчика из-за шапки с буквой Z: он обругал его и даже позволил себе нецензурную брань. После этого Неустроева задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Екатеринбуржец Александр Неустроев, напавший в апреле 2023 года на улице Волгоградская на мальчика из-за шапки с буквой Z, получил штраф в семь тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте Ленинского районного суда. «Уголовное дело прекращено. Назначена мера уголовно-правового характера — судебный штраф», — указано в картотеке суда. Инцидент произошел в апреле 2023 года. Мужчина напал на мальчика из-за шапки с буквой Z: он обругал его и даже позволил себе нецензурную брань. После этого Неустроева задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве.