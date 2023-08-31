В Екатеринбурге мама мальчика, на которого напали из-за шапки с Z, уволилась с работы

31 августа 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Сотрудницу Ленинского районного суда затравили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из Ленинского районного суда Екатеринбурга уволилась мама мальчика, на которого напал прохожий из-за шапки с символом Z. Причина увольнения — травля, сообщил URA.RU источник. «Ушла по собственному желанию, не выдержала травли», — рассказал собеседник. В самом суде отказались комментировать информацию. Весной этого года в Екатеринбурге мужчина вступил в перепалку с ребенком из-за того, что на нем была шапка с буквой Z. В результате мужчине назначили штраф — семь тысяч рублей. Приговор, который вынесла судья Ленинского районного суда, возмутил общественность. Вскоре выяснилось, что в суде в кадровой службе работала мама пострадавшего. Ей устроили проверку.

Из Ленинского районного суда Екатеринбурга уволилась мама мальчика, на которого напал прохожий из-за шапки с символом Z. Причина увольнения — травля, сообщил URA.RU источник. «Ушла по собственному желанию, не выдержала травли», — рассказал собеседник. В самом суде отказались комментировать информацию. Весной этого года в Екатеринбурге мужчина вступил в перепалку с ребенком из-за того, что на нем была шапка с буквой Z. В результате мужчине назначили штраф — семь тысяч рублей. Приговор, который вынесла судья Ленинского районного суда, возмутил общественность. Вскоре выяснилось, что в суде в кадровой службе работала мама пострадавшего. Ей устроили проверку.