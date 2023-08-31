В Екатеринбурге мама мальчика, на которого напали из-за шапки с Z, уволилась с работы

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Символ Z, стрижка. Челябинск, стрижка, прическа, z знак, символ z
Сотрудницу Ленинского районного суда затравили Фото:

Из Ленинского районного суда Екатеринбурга уволилась мама мальчика, на которого напал прохожий из-за шапки с символом Z. Причина увольнения — травля, сообщил URA.RU источник.

«Ушла по собственному желанию, не выдержала травли», — рассказал собеседник. В самом суде отказались комментировать информацию.

Весной этого года в Екатеринбурге мужчина вступил в перепалку с ребенком из-за того, что на нем была шапка с буквой Z. В результате мужчине назначили штраф — семь тысяч рублей. Приговор, который вынесла судья Ленинского районного суда, возмутил общественность. Вскоре выяснилось, что в суде в кадровой службе работала мама пострадавшего. Ей устроили проверку.

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Из Ленинского районного суда Екатеринбурга уволилась мама мальчика, на которого напал прохожий из-за шапки с символом Z. Причина увольнения — травля, сообщил URA.RU источник. «Ушла по собственному желанию, не выдержала травли», — рассказал собеседник. В самом суде отказались комментировать информацию. Весной этого года в Екатеринбурге мужчина вступил в перепалку с ребенком из-за того, что на нем была шапка с буквой Z. В результате мужчине назначили штраф — семь тысяч рублей. Приговор, который вынесла судья Ленинского районного суда, возмутил общественность. Вскоре выяснилось, что в суде в кадровой службе работала мама пострадавшего. Ей устроили проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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