В Екатеринбурге мама мальчика, на которого напали из-за шапки с Z, уволилась с работы

Из Ленинского районного суда Екатеринбурга уволилась мама мальчика, на которого напал прохожий из-за шапки с символом Z. Причина увольнения — травля, сообщил URA.RU источник.
«Ушла по собственному желанию, не выдержала травли», — рассказал собеседник. В самом суде отказались комментировать информацию.
Весной этого года в Екатеринбурге мужчина вступил в перепалку с ребенком из-за того, что на нем была шапка с буквой Z. В результате мужчине назначили штраф — семь тысяч рублей. Приговор, который вынесла судья Ленинского районного суда, возмутил общественность. Вскоре выяснилось, что в суде в кадровой службе работала мама пострадавшего. Ей устроили проверку.
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