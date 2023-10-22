22 октября 2023

Суд пересмотрит дело екатеринбуржца, который оскорбил мальчика в Z-шапке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, уголовное дело, скамейка, судебное заседание, суд, клетка
Изначально Неустроева оштрафовали Фото:

Ленинский суд Екатеринбурга пересмотрит дело Александра Неустроева, который обругал мальчика за шапку с буквой Z. Ранее мужчину оштрафовали на семь тысяч рублей.

Инцидент произошел в апреле на улице Волгоградской в Екатеринбурге: Неустроев матом обругал мальчика из-за шапки с символом Z. Ребенок носит ее из-за отца — участника СВО. В июне Ленинский суд выписал Неустроеву штраф в размере семи тысяч рублей и прекратил уголовное дело.

Приговор возмутил общественность: депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов тоже счел приговор слишком мягким. Прокуратура добилась пересмотра дела.

Повторное заседание суда прошло 23 октября. На нем следователь выдвинул ходатайство о закрытии процесса от журналистов. Судья его поддержала и попросила журналистов выйти из зала, рассказал корреспондент URA.RU.

Ближе к 12 часам было оглашено решение. «Дело Неустроева вернут в прокуратуру и будут пересматривать заново», — передает слова судьи журналист агентства. Также суд аннулировал прежнее наказание — теперь Неустроеву грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ленинский суд Екатеринбурга пересмотрит дело Александра Неустроева, который обругал мальчика за шапку с буквой Z. Ранее мужчину оштрафовали на семь тысяч рублей. Инцидент произошел в апреле на улице Волгоградской в Екатеринбурге: Неустроев матом обругал мальчика из-за шапки с символом Z. Ребенок носит ее из-за отца — участника СВО. В июне Ленинский суд выписал Неустроеву штраф в размере семи тысяч рублей и прекратил уголовное дело. Приговор возмутил общественность: депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов тоже счел приговор слишком мягким. Прокуратура добилась пересмотра дела. Повторное заседание суда прошло 23 октября. На нем следователь выдвинул ходатайство о закрытии процесса от журналистов. Судья его поддержала и попросила журналистов выйти из зала, рассказал корреспондент URA.RU. Ближе к 12 часам было оглашено решение. «Дело Неустроева вернут в прокуратуру и будут пересматривать заново», — передает слова судьи журналист агентства. Также суд аннулировал прежнее наказание — теперь Неустроеву грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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