Маму мальчика-патриота из Екатеринбурга оставили без обещанной работы

14 ноября 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Людмила Вотинцева пожаловалась Хинштейну на то, что осталась без работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге мама мальчика, на которого напал прохожий из-за шапки с символом Z, попросила депутата Госдумы Александра Хинштейна помочь ей в трудоустройстве. Женщина рассказала, что разочарована в судебной системе и планирует устроиться в прокуратуру, но боится, что ей туда преградят путь. Историей Хинштейн поделился историей у себя в telegram-канале. Происходящее он назвал вызовом государству. «Получил тревожное обращение от мамы пострадавшего школьника Людмилы Вотинцевой. Она пишет, что по-прежнему остается без работы. Из Ленинского райсуда ее заставили уйти под угрозой утраты доверия. В областной суд, вопреки публичным обещаниям, так и не взяли. Муж — в зоне СВО, на руках — трое детей <…> Такое отношение к жене ветерана и матери юного патриота — это открытый вызов государству», — написал Хинштейн. В Екатеринбурге в апреле мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать. Позже силовики установили личность и задержали мужчину. Суд назначил ему штраф семь тысяч рублей, такой мягкий приговор возмутил общественность и дело направили на пересмотр. Мама мальчика, работавшая в Ленинском районном суде, уволилась, так как не выдержала давления. Затем ей пообещали должность помощника судьи в Свердловском областном суде, но Людмила Вотинцева отказалась, так как в Ленинском районном суде она была помощницей председателя суда. «Я очень разочарована в судебной системе», — написала она в письме депутату. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге мама мальчика, на которого напал прохожий из-за шапки с символом Z, попросила депутата Госдумы Александра Хинштейна помочь ей в трудоустройстве. Женщина рассказала, что разочарована в судебной системе и планирует устроиться в прокуратуру, но боится, что ей туда преградят путь. Историей Хинштейн поделился историей у себя в telegram-канале. Происходящее он назвал вызовом государству. «Получил тревожное обращение от мамы пострадавшего школьника Людмилы Вотинцевой. Она пишет, что по-прежнему остается без работы. Из Ленинского райсуда ее заставили уйти под угрозой утраты доверия. В областной суд, вопреки публичным обещаниям, так и не взяли. Муж — в зоне СВО, на руках — трое детей <…> Такое отношение к жене ветерана и матери юного патриота — это открытый вызов государству», — написал Хинштейн. В Екатеринбурге в апреле мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать. Позже силовики установили личность и задержали мужчину. Суд назначил ему штраф семь тысяч рублей, такой мягкий приговор возмутил общественность и дело направили на пересмотр. Мама мальчика, работавшая в Ленинском районном суде, уволилась, так как не выдержала давления. Затем ей пообещали должность помощника судьи в Свердловском областном суде, но Людмила Вотинцева отказалась, так как в Ленинском районном суде она была помощницей председателя суда. «Я очень разочарована в судебной системе», — написала она в письме депутату.