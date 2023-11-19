19 ноября 2023

Челябинскую область накроют метели. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
МЧС предупредило о непогоде в области 21 ноября Фото:

В Челябинской области 21 ноября ожидаются метели и гололед. Будут идти дожди, переходящие в мокрый снег, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«По данным Челябинского гидрометцентра, ночью и днем 21 ноября в области ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололед и метели. Порывы ветра до 18 метров в секунду. Просим жителей учитывать прогноз погоды при планировании поездок, соблюдать меры личной безопасности», — уточнили в пресс-службе.

На сайте челябинского ЦГМС указано, что в ночь на 21 ноября температура воздуха опустится до минус 15 градусов. Днем будет колебаться в пределах минус 1-6 градусов, на юге может подняться до плюс двух.

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В Челябинской области 21 ноября ожидаются метели и гололед. Будут идти дожди, переходящие в мокрый снег, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. «По данным Челябинского гидрометцентра, ночью и днем 21 ноября в области ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололед и метели. Порывы ветра до 18 метров в секунду. Просим жителей учитывать прогноз погоды при планировании поездок, соблюдать меры личной безопасности», — уточнили в пресс-службе. На сайте челябинского ЦГМС указано, что в ночь на 21 ноября температура воздуха опустится до минус 15 градусов. Днем будет колебаться в пределах минус 1-6 градусов, на юге может подняться до плюс двух.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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