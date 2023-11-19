Челябинскую область накроют метели. Скрин

20 ноября 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

МЧС предупредило о непогоде в области 21 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 21 ноября ожидаются метели и гололед. Будут идти дожди, переходящие в мокрый снег, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. «По данным Челябинского гидрометцентра, ночью и днем 21 ноября в области ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололед и метели. Порывы ветра до 18 метров в секунду. Просим жителей учитывать прогноз погоды при планировании поездок, соблюдать меры личной безопасности», — уточнили в пресс-службе. На сайте челябинского ЦГМС указано, что в ночь на 21 ноября температура воздуха опустится до минус 15 градусов. Днем будет колебаться в пределах минус 1-6 градусов, на юге может подняться до плюс двух. Скрин: сайт челябинского ЦГМС, http://chelpogoda.ru

В Челябинской области 21 ноября ожидаются метели и гололед. Будут идти дожди, переходящие в мокрый снег, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. «По данным Челябинского гидрометцентра, ночью и днем 21 ноября в области ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололед и метели. Порывы ветра до 18 метров в секунду. Просим жителей учитывать прогноз погоды при планировании поездок, соблюдать меры личной безопасности», — уточнили в пресс-службе. На сайте челябинского ЦГМС указано, что в ночь на 21 ноября температура воздуха опустится до минус 15 градусов. Днем будет колебаться в пределах минус 1-6 градусов, на юге может подняться до плюс двух.