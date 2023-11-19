19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

В оппозиционном городе ЯНАО сменится лидер коммунистов. Инсайд

Первый секретарь отделения КПРФ в Ноябрьске Шепелев уйдет в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, депутат, серп и молот, кпрф, коммунист
Шепелев возглавляет горотделение КПРФ с 2012 года Фото:

Первый секретарь отделения КПРФ в Ноябрьске (ЯНАО) Андрей Шепелев покинет партию. Как сообщают источники URA.RU, уход Шепелева связан с выходом на пенсию.

«Шепелев собирается в отставку. Говорят, что коммунисты уже готовят ему замену», — сообщил источник.

Первый секретарь окружного отделения КПРФ Елена Кукушкина отметила, что смена руководителей произойдет во многих городах Ямала. «В следующем году отчетные перевыборные собрания и конференции во всех местных отделениях. В некоторых сменятся первые секретари, но это будет осенью», — прокомментировала агентству Кукушкина.

Ранее источники URA.RU сообщали, что лидер коммунистов Елена Кукушкина якобы планирует уйти в отставку. Сама женщина ответила, что первый раз слышит об этом.

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Первый секретарь отделения КПРФ в Ноябрьске (ЯНАО) Андрей Шепелев покинет партию. Как сообщают источники URA.RU, уход Шепелева связан с выходом на пенсию. «Шепелев собирается в отставку. Говорят, что коммунисты уже готовят ему замену», — сообщил источник. Первый секретарь окружного отделения КПРФ Елена Кукушкина отметила, что смена руководителей произойдет во многих городах Ямала. «В следующем году отчетные перевыборные собрания и конференции во всех местных отделениях. В некоторых сменятся первые секретари, но это будет осенью», — прокомментировала агентству Кукушкина. Ранее источники URA.RU сообщали, что лидер коммунистов Елена Кукушкина якобы планирует уйти в отставку. Сама женщина ответила, что первый раз слышит об этом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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