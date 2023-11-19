В оппозиционном городе ЯНАО сменится лидер коммунистов. Инсайд

Первый секретарь отделения КПРФ в Ноябрьске Шепелев уйдет в отставку

20 ноября 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Шепелев возглавляет горотделение КПРФ с 2012 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый секретарь отделения КПРФ в Ноябрьске (ЯНАО) Андрей Шепелев покинет партию. Как сообщают источники URA.RU, уход Шепелева связан с выходом на пенсию. «Шепелев собирается в отставку. Говорят, что коммунисты уже готовят ему замену», — сообщил источник. Первый секретарь окружного отделения КПРФ Елена Кукушкина отметила, что смена руководителей произойдет во многих городах Ямала. «В следующем году отчетные перевыборные собрания и конференции во всех местных отделениях. В некоторых сменятся первые секретари, но это будет осенью», — прокомментировала агентству Кукушкина. Ранее источники URA.RU сообщали, что лидер коммунистов Елена Кукушкина якобы планирует уйти в отставку. Сама женщина ответила, что первый раз слышит об этом.

Первый секретарь отделения КПРФ в Ноябрьске (ЯНАО) Андрей Шепелев покинет партию. Как сообщают источники URA.RU, уход Шепелева связан с выходом на пенсию. «Шепелев собирается в отставку. Говорят, что коммунисты уже готовят ему замену», — сообщил источник. Первый секретарь окружного отделения КПРФ Елена Кукушкина отметила, что смена руководителей произойдет во многих городах Ямала. «В следующем году отчетные перевыборные собрания и конференции во всех местных отделениях. В некоторых сменятся первые секретари, но это будет осенью», — прокомментировала агентству Кукушкина. Ранее источники URA.RU сообщали, что лидер коммунистов Елена Кукушкина якобы планирует уйти в отставку. Сама женщина ответила, что первый раз слышит об этом.