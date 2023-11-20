В пермских новостройках сократилась площадь квартир

На вторичном рынке продают квартиры такого же размера, как и пять лет назад Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Средняя площадь двухкомнатных квартир в новостройках Перми за последние пять лет уменьшилась на 13%. В 2018 году она составляла 52,3 квадратных метра. В 2023 году — 45,7 квадратных метров. Такие данные привели аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

«За пять лет площадь двухкомнатных квартир в новостройках Перми уменьшилась на 13% — до 45,7 кв. м. „Однушки“ стали меньше на 7% (до 35,7 кв. м). Студии „потеряли“ в среднем 1,4 кв. м — сейчас 24,8 кв. м. Трехкомнатные квартиры стали компактнее на 16%, и теперь продаваемые лоты имеют площадь порядка 64,3 кв. м», — говорится в исследовании. При этом площадь вторичного жилья, выставленного на продажу в Перми, практически не изменилась.

Аналитики уточняют, что Пермь попала в десятку городов России, где площадь квартир сократилась сильнее всего. Лидером рейтинга оказалась Москва. В столице площадь студий в новостройках уменьшилась на 33% — примерно до 23,6 квадратных метров. Также есть города, где стали строить более просторно жилье — Тюмень и Новосибирск.

Ранее URA.RU рассказало, сколько необходимо доплатить денег, чтобы переехать из однокомнатной квартиры в трехкомнатную в Перми. На вторичном рынке доплата будет меньше, чем на первичном.