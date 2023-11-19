В ХМАО водитель джипа погиб в ДТП на трассе. Фото

20 ноября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Водитель иномарки погиб на месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургутском районе (ХМАО) в дорожно-транспортном происшествии погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. «На автодороге „Сургут — Лянтор“, по предварительным данным, водитель автомобиля „Toyota Hilux“ не справился с управлением, допустил занос автомобиля со съездом в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием», — сообщает пресс-служба ведомства. Водитель иномарки погиб на месте до прибытия медиков. Пассажир получил травмы. На месте аварии работает полиция, они выясняют причины и обстоятельства ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО завела дело против водителя, бросившего дочерей в машине после автоаварии. Мужчина совершил пьяное ДТП и скрылся с места происшествия. Предположительно, водитель не справился с управлением Telegram-канал «Полиция Югры»

В Сургутском районе (ХМАО) в дорожно-транспортном происшествии погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. «На автодороге „Сургут — Лянтор“, по предварительным данным, водитель автомобиля „Toyota Hilux“ не справился с управлением, допустил занос автомобиля со съездом в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием», — сообщает пресс-служба ведомства. Водитель иномарки погиб на месте до прибытия медиков. Пассажир получил травмы. На месте аварии работает полиция, они выясняют причины и обстоятельства ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО завела дело против водителя, бросившего дочерей в машине после автоаварии. Мужчина совершил пьяное ДТП и скрылся с места происшествия.