19 ноября 2023
18 ноября 2023

В ХМАО водитель джипа погиб в ДТП на трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель иномарки погиб на месте Фото:

В Сургутском районе (ХМАО) в дорожно-транспортном происшествии погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

«На автодороге „Сургут — Лянтор“, по предварительным данным, водитель автомобиля „Toyota Hilux“ не справился с управлением, допустил занос автомобиля со съездом в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием», — сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель иномарки погиб на месте до прибытия медиков. Пассажир получил травмы. На месте аварии работает полиция, они выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО завела дело против водителя, бросившего дочерей в машине после автоаварии. Мужчина совершил пьяное ДТП и скрылся с места происшествия.

Предположительно, водитель не справился с управлением
Предположительно, водитель не справился с управлением

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В Сургутском районе (ХМАО) в дорожно-транспортном происшествии погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. «На автодороге „Сургут — Лянтор“, по предварительным данным, водитель автомобиля „Toyota Hilux“ не справился с управлением, допустил занос автомобиля со съездом в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием», — сообщает пресс-служба ведомства. Водитель иномарки погиб на месте до прибытия медиков. Пассажир получил травмы. На месте аварии работает полиция, они выясняют причины и обстоятельства ДТП. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО завела дело против водителя, бросившего дочерей в машине после автоаварии. Мужчина совершил пьяное ДТП и скрылся с места происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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