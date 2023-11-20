В Пермском крае зафиксирована эпидемия ОРВИ

За неделю заболели более 18 тысяч человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ среди взрослых. За минувшую неделю заболели более 18 тысяч человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В Прикамье за прошедшую неделю зарегистрировано 18082 случая ОРВИ. Эпидемический порог превышен среди взрослого населения», — сообщает ведомство в Telegram.

По данным Роспотребнадзора, в крае циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также единичные случаи гриппа. Чтобы не заболеть, специалисты рекомендуют сделать прививку от гриппа, носить маски и не допускать переохлаждения.