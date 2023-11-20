В Пермском крае зафиксирована эпидемия ОРВИ

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За неделю заболели более 18 тысяч человек Фото:

В Пермском крае превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ среди взрослых. За минувшую неделю заболели более 18 тысяч человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В Прикамье за прошедшую неделю зарегистрировано 18082 случая ОРВИ. Эпидемический порог превышен среди взрослого населения», — сообщает ведомство в Telegram.

По данным Роспотребнадзора, в крае циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также единичные случаи гриппа. Чтобы не заболеть, специалисты рекомендуют сделать прививку от гриппа, носить маски и не допускать переохлаждения.

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В Пермском крае превышен эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ среди взрослых. За минувшую неделю заболели более 18 тысяч человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «В Прикамье за прошедшую неделю зарегистрировано 18082 случая ОРВИ. Эпидемический порог превышен среди взрослого населения», — сообщает ведомство в Telegram. По данным Роспотребнадзора, в крае циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также единичные случаи гриппа. Чтобы не заболеть, специалисты рекомендуют сделать прививку от гриппа, носить маски и не допускать переохлаждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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