В Сургуте на месте гипермаркета Obi откроют центр пляжных видов спорта

В Сургуте (ХМАО) на месте строительного магазина Obi появится центр пляжных видов спорта. Куратор проекта Герман Королев рассказал корреспонденту агентства, что завершить строительство и открыть спорткомплекс планируют в январе.
«Площадка для пляжных видов спорта будет представлять собой большой песчаный бассейн размером с четыре волейбольных поля. Строительство центра началось три месяца назад, сейчас идут строительно-монтажные работы, завозим песок, в январе планируем торжественное открытие центра», — сообщил Королев.
Всю территорию разделят сетками на отдельные зоны для игры в волейбол, футбол, проведения развлекательных и спортивных мероприятий. На базе центра планируют оборудовать первую в ХМАО площадку для падел-тенниса — дисциплины, объединяющей большой теннис, пинг-понг и сквош.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) до конца года планируют открыть новый спортивный центр возле Комсомольского озера. Он расположится в торговом комплексе North star sky.
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