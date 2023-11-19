В Сургуте на месте гипермаркета Obi откроют центр пляжных видов спорта

20 ноября 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Новый центр пляжных видов спорта в Сургуте планируют открыть в январе Фото: Илья Московец © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на месте строительного магазина Obi появится центр пляжных видов спорта. Куратор проекта Герман Королев рассказал корреспонденту агентства, что завершить строительство и открыть спорткомплекс планируют в январе. «Площадка для пляжных видов спорта будет представлять собой большой песчаный бассейн размером с четыре волейбольных поля. Строительство центра началось три месяца назад, сейчас идут строительно-монтажные работы, завозим песок, в январе планируем торжественное открытие центра», — сообщил Королев. Всю территорию разделят сетками на отдельные зоны для игры в волейбол, футбол, проведения развлекательных и спортивных мероприятий. На базе центра планируют оборудовать первую в ХМАО площадку для падел-тенниса — дисциплины, объединяющей большой теннис, пинг-понг и сквош. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) до конца года планируют открыть новый спортивный центр возле Комсомольского озера. Он расположится в торговом комплексе North star sky.

В Сургуте (ХМАО) на месте строительного магазина Obi появится центр пляжных видов спорта. Куратор проекта Герман Королев рассказал корреспонденту агентства, что завершить строительство и открыть спорткомплекс планируют в январе. «Площадка для пляжных видов спорта будет представлять собой большой песчаный бассейн размером с четыре волейбольных поля. Строительство центра началось три месяца назад, сейчас идут строительно-монтажные работы, завозим песок, в январе планируем торжественное открытие центра», — сообщил Королев. Всю территорию разделят сетками на отдельные зоны для игры в волейбол, футбол, проведения развлекательных и спортивных мероприятий. На базе центра планируют оборудовать первую в ХМАО площадку для падел-тенниса — дисциплины, объединяющей большой теннис, пинг-понг и сквош. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) до конца года планируют открыть новый спортивный центр возле Комсомольского озера. Он расположится в торговом комплексе North star sky.