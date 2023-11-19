19 ноября 2023
18 ноября 2023

В Сургуте на месте гипермаркета Obi откроют центр пляжных видов спорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, спорт, пляжный волейбол
Новый центр пляжных видов спорта в Сургуте планируют открыть в январе Фото:

В Сургуте (ХМАО) на месте строительного магазина Obi появится центр пляжных видов спорта. Куратор проекта Герман Королев рассказал корреспонденту агентства, что завершить строительство и открыть спорткомплекс планируют в январе.

«Площадка для пляжных видов спорта будет представлять собой большой песчаный бассейн размером с четыре волейбольных поля. Строительство центра началось три месяца назад, сейчас идут строительно-монтажные работы, завозим песок, в январе планируем торжественное открытие центра», — сообщил Королев.

Всю территорию разделят сетками на отдельные зоны для игры в волейбол, футбол, проведения развлекательных и спортивных мероприятий. На базе центра планируют оборудовать первую в ХМАО площадку для падел-тенниса — дисциплины, объединяющей большой теннис, пинг-понг и сквош.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) до конца года планируют открыть новый спортивный центр возле Комсомольского озера. Он расположится в торговом комплексе North star sky.

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В Сургуте (ХМАО) на месте строительного магазина Obi появится центр пляжных видов спорта. Куратор проекта Герман Королев рассказал корреспонденту агентства, что завершить строительство и открыть спорткомплекс планируют в январе. «Площадка для пляжных видов спорта будет представлять собой большой песчаный бассейн размером с четыре волейбольных поля. Строительство центра началось три месяца назад, сейчас идут строительно-монтажные работы, завозим песок, в январе планируем торжественное открытие центра», — сообщил Королев. Всю территорию разделят сетками на отдельные зоны для игры в волейбол, футбол, проведения развлекательных и спортивных мероприятий. На базе центра планируют оборудовать первую в ХМАО площадку для падел-тенниса — дисциплины, объединяющей большой теннис, пинг-понг и сквош. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) до конца года планируют открыть новый спортивный центр возле Комсомольского озера. Он расположится в торговом комплексе North star sky.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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