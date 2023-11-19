Самые покупаемые автомобили с пробегом в Тюмени

Автодилеры Тюмени определили пять самых покупаемых авто с пробегом до 3 лет

Спросом у тюменцев пользуются как автомобили премиум-сегмента, так и обычные городские авто Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени в третьем квартале года выросли продажи автомобилей премиум-сегмента с пробегом до трех лет. Рост составил 6,3%, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто».

Корреспондент URA.RU проанализировал спрос у тюменских продавцов, рассмотрел данные аналитиков «Авито» и составил список самых часто покупаемых в регионе машин с пробегом. В него попали как авто премиум-сегмента, так и обычные городские автомобили.

Lexus RX лидирует по продажам среди премиальных авто возрастом до трех лет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Lexus RX

Самым покупаемым автомобилем с пробегом в премиум-сегменте стала модель RX от японского производителя Lexus. Его доля в продажах этого сегмента составила почти 20%, а средняя цена в третьем квартале года держалась на уровне 6,99 млн рублей. Владельцы Lexus RX выбирают его за надежность, презентабельный внешний вид и высокий уровень комфорта.

BMW X5

Немецкий «паркетник» стал вторым из продаваемых автомобилей высшего класса. Продажи в третьем квартале составили 6,42% от общего рынка. Продавцы просили за трехлетний «Бумер» в среднем около 7,42 млн рублей. Серьезное отставание от первой позиции объясняется «капризностью» немецкой электроники.

«Очень часто возникают трудности именно с „мозгами“ или периферией у BMW. Немцы очень тонко настраивают свои машины, и вывести „голову“ „Бэхи“ из равновесия может что угодно — от качества бензина и до неверно подобранной вязкости масла», — поделился с URA.RU источник в одном из автосалонов Тюмени.

Самый популярный в Тюмени автомобиль «народного» класса — Kia Rio Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Kia Rio

В более привычном сегменте «повседневных авто» лидером стала Kia Rio. Доля продаж этой модели составила 2,7% от рынка, а средняя цена колебалась в районе 1,75 млн рублей за экземпляр не старше трех лет. Эта машина успела стать в Тюмени «народной» — ее часто используют именно как рабочую лошадку, в том числе и службы такси.

Hyundai Tucson

Среди кроссоверов среднего ценового сегмента самым большим спросом у тюменцев пользуется этот корейский автомобиль. Доля его продаж немного превысила 2,6% от рынка. Сейчас продавцы просят за Tucson в среднем 3,48 млн рублей.

«Не назовешь у этой машины особых каких-то плюсов или минусов. Выносливая лошадь, которая готова при бережном отношении служить долго. Но есть такие машины и у других производителей, так что тут скорее дело вкуса», — объяснил URA.RU сотрудник одного из центров по продаже автомобилей с пробегом.

Lada Granta часто используется силовыми структурами и спецслужбами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Lada Granta

Самый покупаемый отечественный автомобиль. И самый дешевый — его средняя цена составляет 783 тысячи рублей при пробеге до трех лет. Доля продаж составила 5,6% от рынка. То, чего этой машине не хватает в области комфорта, она компенсирует доступной ценой.