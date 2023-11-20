Челябинский губернатор Текслер отправил в Златоуст бригады медиков

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Алексей Текслер на открытии «Дней науки в Челябинской области». Челябинск, текслер алексей
По поручению Текслера в Златоуст приедут челябинский министр здравоохранения и областные главврачи Фото:

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера 21 ноября в Златоуст приедут выездные бригады медиков из крупнейших клиник региона. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

«По поручению Алексея Текслера медики из крупнейших региональных клиник будут работать в Златоусте. 21 ноября, туда отправятся министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева, главврач областной больницы Дмитрий Альтман, главврач детской областной больницы Галина Киреева и главврач областной больницы №3 Михаил Вербитский», — сообщили в пресс-службе.

Выездная группа изучит кадровую ситуацию в горбольнице Златоуста и вопросы комплектования выездных бригад. Ими будет проработано расписание консультаций, обследований и диагностики узкими специалистами.

Во время рабочего визита в Златоуст Текслер анонсировал реновацию медицины в городе. Тогда глава региона отметил, что самое большое количество жалоб от горожан поступает по вопросам здравоохранения. Он уточнил, что реализация программы потребует помощь федерального центра.

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По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера 21 ноября в Златоуст приедут выездные бригады медиков из крупнейших клиник региона. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора. «По поручению Алексея Текслера медики из крупнейших региональных клиник будут работать в Златоусте. 21 ноября, туда отправятся министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева, главврач областной больницы Дмитрий Альтман, главврач детской областной больницы Галина Киреева и главврач областной больницы №3 Михаил Вербитский», — сообщили в пресс-службе. Выездная группа изучит кадровую ситуацию в горбольнице Златоуста и вопросы комплектования выездных бригад. Ими будет проработано расписание консультаций, обследований и диагностики узкими специалистами. Во время рабочего визита в Златоуст Текслер анонсировал реновацию медицины в городе. Тогда глава региона отметил, что самое большое количество жалоб от горожан поступает по вопросам здравоохранения. Он уточнил, что реализация программы потребует помощь федерального центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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