Челябинский губернатор Текслер отправил в Златоуст бригады медиков

По поручению Текслера в Златоуст приедут челябинский министр здравоохранения и областные главврачи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера 21 ноября в Златоуст приедут выездные бригады медиков из крупнейших клиник региона. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

«По поручению Алексея Текслера медики из крупнейших региональных клиник будут работать в Златоусте. 21 ноября, туда отправятся министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева, главврач областной больницы Дмитрий Альтман, главврач детской областной больницы Галина Киреева и главврач областной больницы №3 Михаил Вербитский», — сообщили в пресс-службе.

Выездная группа изучит кадровую ситуацию в горбольнице Златоуста и вопросы комплектования выездных бригад. Ими будет проработано расписание консультаций, обследований и диагностики узкими специалистами.

Во время рабочего визита в Златоуст Текслер анонсировал реновацию медицины в городе. Тогда глава региона отметил, что самое большое количество жалоб от горожан поступает по вопросам здравоохранения. Он уточнил, что реализация программы потребует помощь федерального центра.