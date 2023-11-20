Челябинский губернатор Текслер отправил в Златоуст бригады медиков

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера 21 ноября в Златоуст приедут выездные бригады медиков из крупнейших клиник региона. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
«По поручению Алексея Текслера медики из крупнейших региональных клиник будут работать в Златоусте. 21 ноября, туда отправятся министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева, главврач областной больницы Дмитрий Альтман, главврач детской областной больницы Галина Киреева и главврач областной больницы №3 Михаил Вербитский», — сообщили в пресс-службе.
Выездная группа изучит кадровую ситуацию в горбольнице Златоуста и вопросы комплектования выездных бригад. Ими будет проработано расписание консультаций, обследований и диагностики узкими специалистами.
Во время рабочего визита в Златоуст Текслер анонсировал реновацию медицины в городе. Тогда глава региона отметил, что самое большое количество жалоб от горожан поступает по вопросам здравоохранения. Он уточнил, что реализация программы потребует помощь федерального центра.
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