На конкурс по отбору мэра Оханска в Пермском крае нагрянула полиция

20 ноября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Полицию вызвала местная активистка, заподозрив, что глава дал взятки членам конкурсной комиссии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Конкурс по отбору мэра Оханского округа завершился вызовом полиции. Местная активистка, участница конкурса Ирина Пономарева заподозрила, что основной претендент на пост, действующий глава территории Дмитрий Байдин дал взятку руководителю конкурсной комиссии, замглавы администрации губернатора Леониду Политову. И вызвала полицию. Видео опубликовано на странице Пономаревой в соцсети «ВКонтакте». «Ходят в кабинет главы, по другим кабинетам, наверное, за взяткой!» — заявила Пономарева. В частности, она заподозрила, что Политов именно за этим заходил к главе Байдину. И вызвала полицию. Она заявила, что всех членов комиссии надо обыскать на наличие «денежных средств и ценных вещей». Полиция выехала на место, опросила Пономареву и членов комиссии по отбору мэра. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, на момент публикации ответ не был получен. Конкурс по отбору мэра прошел 16 ноября. Во второй тур вышли Дмитрий Байдин и его заместитель Михаил Яшин.

Конкурс по отбору мэра Оханского округа завершился вызовом полиции. Местная активистка, участница конкурса Ирина Пономарева заподозрила, что основной претендент на пост, действующий глава территории Дмитрий Байдин дал взятку руководителю конкурсной комиссии, замглавы администрации губернатора Леониду Политову. И вызвала полицию. Видео опубликовано на странице Пономаревой в соцсети «ВКонтакте». «Ходят в кабинет главы, по другим кабинетам, наверное, за взяткой!» — заявила Пономарева. В частности, она заподозрила, что Политов именно за этим заходил к главе Байдину. И вызвала полицию. Она заявила, что всех членов комиссии надо обыскать на наличие «денежных средств и ценных вещей». Полиция выехала на место, опросила Пономареву и членов комиссии по отбору мэра. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, на момент публикации ответ не был получен. Конкурс по отбору мэра прошел 16 ноября. Во второй тур вышли Дмитрий Байдин и его заместитель Михаил Яшин.