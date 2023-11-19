В Курганской области на карантин закрывают школы и детсады

В Курганской области частично закрыли 18 школ и 5 детсадов, полностью — одна школа (с детсадом) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области из-за роста заболеваний ОРВИ частично закрыто 18 школ и пять детских садов, еще одна школа с детсадом закрыта полностью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента образования Курганской области.

«В Курганской области по данным на 20 ноября, частично закрыты 18 школ и 5 садиков. Полностью закрыта одна школа в Куртамышском округе, в которой расположен детский сад (109 школьников и 35 дошкольников). Количество учащихся в закрытых школах — 2,5 тысячи детей, то есть порядка 2% от общего числа учащихся», — сообщили в департаменте.

В родительские чаты курганцам рассылают сообщения, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией дети с признаками ОРВИ не принимаются в детсады. Администрация учреждений просит сообщать о случаях заболеваний оперативно.

Ранее сезонная вспышка заболеваний в Кургане и области фиксировалась в сентябре. Тогда руководители образовательных учреждений также принимали решение о закрытии групп и классов в случае, если количество заболевших выше 20% от общего числа.