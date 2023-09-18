В Курганской области растет количество закрытых на карантин школ и детсадов

19 сентября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Частично закрыты 23 школы и 9 детсадов, лицей для одаренных детей закрыт полностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области закрыли из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин лицей-интернат для одаренных детей. Выросло количество частично закрытых образовательных учреждений, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона. «В Курганской области в связи с эпидемиологической ситуацией полностью закрыт Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей. Частично закрыты 23 школы и 9 детских садов», — сообщили в департаменте. URA.RU писало, что на прошлой неделе в регионе были частично закрыты 15 школ и пять детсадов. Одна школа в Юргамышском округе была закрыта полностью. В Кургане зафиксировали резкий рост обращений детей с признаками ОРВИ в детскую поликлинику. Горожане жалуются, что ожидать прием на фильтре детям приходится несколько часов, в том числе и на улице.

В Курганской области закрыли из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин лицей-интернат для одаренных детей. Выросло количество частично закрытых образовательных учреждений, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона. «В Курганской области в связи с эпидемиологической ситуацией полностью закрыт Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей. Частично закрыты 23 школы и 9 детских садов», — сообщили в департаменте. URA.RU писало, что на прошлой неделе в регионе были частично закрыты 15 школ и пять детсадов. Одна школа в Юргамышском округе была закрыта полностью. В Кургане зафиксировали резкий рост обращений детей с признаками ОРВИ в детскую поликлинику. Горожане жалуются, что ожидать прием на фильтре детям приходится несколько часов, в том числе и на улице.