18 сентября 2023

В Курганской области растет количество закрытых на карантин школ и детсадов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
Частично закрыты 23 школы и 9 детсадов, лицей для одаренных детей закрыт полностью Фото:

В Курганской области закрыли из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин лицей-интернат для одаренных детей. Выросло количество частично закрытых образовательных учреждений, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона.

«В Курганской области в связи с эпидемиологической ситуацией полностью закрыт Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей. Частично закрыты 23 школы и 9 детских садов», — сообщили в департаменте.

URA.RU писало, что на прошлой неделе в регионе были частично закрыты 15 школ и пять детсадов. Одна школа в Юргамышском округе была закрыта полностью. В Кургане зафиксировали резкий рост обращений детей с признаками ОРВИ в детскую поликлинику. Горожане жалуются, что ожидать прием на фильтре детям приходится несколько часов, в том числе и на улице.

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В Курганской области закрыли из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин лицей-интернат для одаренных детей. Выросло количество частично закрытых образовательных учреждений, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона. «В Курганской области в связи с эпидемиологической ситуацией полностью закрыт Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей. Частично закрыты 23 школы и 9 детских садов», — сообщили в департаменте. URA.RU писало, что на прошлой неделе в регионе были частично закрыты 15 школ и пять детсадов. Одна школа в Юргамышском округе была закрыта полностью. В Кургане зафиксировали резкий рост обращений детей с признаками ОРВИ в детскую поликлинику. Горожане жалуются, что ожидать прием на фильтре детям приходится несколько часов, в том числе и на улице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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