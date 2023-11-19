ХМАО вошел в десятку регионов с самыми большими зарплатами

20 ноября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

В рейтинге по уровню зарплат ХМАО занял шестое место среди регионов РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ХМАО занял шестое место в рейтинге регионов с самыми большими зарплатами, который составило РИА Новости. Диапазон зарплат в округе составляет от 53 до 128 тысяч рублей. «Ханты-Мансийский автономный округ занял шестое место в рейтинге российских регионов по зарплатам — 2023. Диапазон типовых зарплат в регионе 53-128 тысяч рублей», — говорится в рейтинге. Доля работающих жителей ХМАО с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц, по данным исследователей, составляет 34, 7%. Меньше 20 тысяч рублей ежемесячно получают 0, 7% югорчан. В рейтинге округ следует сразу за Москвой, а первые позиции занимают ЯНАО, Чукотка и Магаданская область. Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийский автономный округ занял седьмое место в рейтинге доходов населения среди регионов России. Исследователи проанализировали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимость фиксированного потребительского набора.

ХМАО занял шестое место в рейтинге регионов с самыми большими зарплатами, который составило РИА Новости. Диапазон зарплат в округе составляет от 53 до 128 тысяч рублей. «Ханты-Мансийский автономный округ занял шестое место в рейтинге российских регионов по зарплатам — 2023. Диапазон типовых зарплат в регионе 53-128 тысяч рублей», — говорится в рейтинге. Доля работающих жителей ХМАО с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц, по данным исследователей, составляет 34, 7%. Меньше 20 тысяч рублей ежемесячно получают 0, 7% югорчан. В рейтинге округ следует сразу за Москвой, а первые позиции занимают ЯНАО, Чукотка и Магаданская область. Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийский автономный округ занял седьмое место в рейтинге доходов населения среди регионов России. Исследователи проанализировали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимость фиксированного потребительского набора.