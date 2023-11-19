19 ноября 2023

ХМАО вошел в десятку регионов с самыми большими зарплатами

© Служба новостей «URA.RU»
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В рейтинге по уровню зарплат ХМАО занял шестое место среди регионов РФ Фото:

ХМАО занял шестое место в рейтинге регионов с самыми большими зарплатами, который составило РИА Новости. Диапазон зарплат в округе составляет от 53 до 128 тысяч рублей.

«Ханты-Мансийский автономный округ занял шестое место в рейтинге российских регионов по зарплатам — 2023. Диапазон типовых зарплат в регионе 53-128 тысяч рублей», — говорится в рейтинге.

Доля работающих жителей ХМАО с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц, по данным исследователей, составляет 34, 7%. Меньше 20 тысяч рублей ежемесячно получают 0, 7% югорчан. В рейтинге округ следует сразу за Москвой, а первые позиции занимают ЯНАО, Чукотка и Магаданская область.

Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийский автономный округ занял седьмое место в рейтинге доходов населения среди регионов России. Исследователи проанализировали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимость фиксированного потребительского набора.

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ХМАО занял шестое место в рейтинге регионов с самыми большими зарплатами, который составило РИА Новости. Диапазон зарплат в округе составляет от 53 до 128 тысяч рублей. «Ханты-Мансийский автономный округ занял шестое место в рейтинге российских регионов по зарплатам — 2023. Диапазон типовых зарплат в регионе 53-128 тысяч рублей», — говорится в рейтинге. Доля работающих жителей ХМАО с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц, по данным исследователей, составляет 34, 7%. Меньше 20 тысяч рублей ежемесячно получают 0, 7% югорчан. В рейтинге округ следует сразу за Москвой, а первые позиции занимают ЯНАО, Чукотка и Магаданская область. Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийский автономный округ занял седьмое место в рейтинге доходов населения среди регионов России. Исследователи проанализировали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимость фиксированного потребительского набора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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