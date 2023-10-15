Ханты-Мансийский автономный округ занял седьмое место в рейтинге доходов населения среди регионов России. Об этом сообщили аналитики.
«Среди лидеров рейтинга по доходам населения во втором квартале текущего года оказались следующие регионы: Ненецкий, Чукотский автономные округа, Магаданская область, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Сахалинская область», — указано на сайте РИА «Новости». Согласно инфографике, ХМАО занял седьмую строчку.
Рейтинг был составлен на основе соотношения среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного потребительского набора. Жители ХМАО могут на свою зарплату купить 3,2 потребкорзины. Первое место занимает ЯНАО. Доходы населения этого региона позволяют приобрести 5,9 набора.
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