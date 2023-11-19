19 ноября 2023

Из Сургута 800 человек отправились служить по контракту в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заключившим контракт с Минобороны в Сургуте полагаются выплаты Фото:

В Сургуте с начала марта 2023 года 800 человек заключили контракт с Минобороны РФ и отправились добровольцами в зону СВО. Об этом сообщила начальник отдела охраны здоровья граждан из мэрии Инна Шалыгина, передает корреспондент URA.RU из сургутской думы.

Речь о контрактниках зашла во время обсуждения инициативы мэрии по упрощению получения родственниками погибших военнослужащих муниципальной соцвыплаты в размере 150 тысяч рублей. Ранее за выплатой мог обратиться только сам подписавший контракт с Минобороны РФ в Сургуте, что лишало семью возможности ее получить, если родственник погиб. «Мы считаем, что это было бы справедливо, чтобы родственник получил эту сумму в случае, если человек не успел обратиться. У нас выплата предусмотрена для 800 человек. Это те, кто заключил контракт с Минобороны (в Сургуте) после 1 марта 2023 года», — сообщила Шалыгина.

При этом в мэрии отметили, что дополнительные средства на выплаты не потребуются. В бюджете заложено на эти цели 120 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Севастополя приехал в Сургут для заключения контракта на военную службу. Мужчину привлекли стимулирующие выплаты от округа и 150 тысяч рублей от города. Общая сумма выплат доходит до 800 тысяч рублей.

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В Сургуте с начала марта 2023 года 800 человек заключили контракт с Минобороны РФ и отправились добровольцами в зону СВО. Об этом сообщила начальник отдела охраны здоровья граждан из мэрии Инна Шалыгина, передает корреспондент URA.RU из сургутской думы. Речь о контрактниках зашла во время обсуждения инициативы мэрии по упрощению получения родственниками погибших военнослужащих муниципальной соцвыплаты в размере 150 тысяч рублей. Ранее за выплатой мог обратиться только сам подписавший контракт с Минобороны РФ в Сургуте, что лишало семью возможности ее получить, если родственник погиб. «Мы считаем, что это было бы справедливо, чтобы родственник получил эту сумму в случае, если человек не успел обратиться. У нас выплата предусмотрена для 800 человек. Это те, кто заключил контракт с Минобороны (в Сургуте) после 1 марта 2023 года», — сообщила Шалыгина. При этом в мэрии отметили, что дополнительные средства на выплаты не потребуются. В бюджете заложено на эти цели 120 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что житель Севастополя приехал в Сургут для заключения контракта на военную службу. Мужчину привлекли стимулирующие выплаты от округа и 150 тысяч рублей от города. Общая сумма выплат доходит до 800 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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