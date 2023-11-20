Экс-министр госбезопасности ДНР назвал ключевые точки активизации ВСУ

Полковник Пинчук заявил о слепоте дронов в ДНР

21 ноября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются отбить продвижение российских бойцов, сказал Андрей Пинчук Фото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины активизировались на донецком направлении возле Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки и Берховского водохранилища, чтобы помешать продвижению РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «Основная линия боевых действий на донецком направлении строится вокруг железнодорожного полотна вдоль Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, которая является естественной возвышенностью. Вдоль нее противник пытается укрепиться. При наличии небольших плацдармов старается ускорить и усилить наступление в этих точках. На направлении Берховского водохранилища, где у нас есть продвижение, ВСУ пытаются этому противодействовать», — сказал Андрей Пинчук. Он отметил, что военные двигаются по заранее разведанным маршрутам, потому что беспилотники ослепли из-за погоды. «Активные боевые действия привязаны и к погодному фактору. Сильный снег, дождь и ветер влияют на работу FPV—дронов (летательные аппараты, оснащенные камерой], дронов Камикадзе, наблюдательных дронов, позволяющих корректировать работу артиллерии. Грязь не способствует проходимости техники. Фильтрация малых групп штурмовиков на разведанных тропах удобнее без дронов. Слепота сейчас с обеих сторон», — объяснил полковник. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об увеличении попыток ВСУ возобновить наступление. За прошлую неделю на донецком, красно-лиманском и купянском направлениях отражено 82 атаки украинских войск. В три раза возросла активность противника на донецком направлении. При этом отмечается и тенденция к увеличению потерь у украинской стороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины активизировались на донецком направлении возле Клещеевки, Курдюмовки, Андреевки и Берховского водохранилища, чтобы помешать продвижению РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «Основная линия боевых действий на донецком направлении строится вокруг железнодорожного полотна вдоль Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, которая является естественной возвышенностью. Вдоль нее противник пытается укрепиться. При наличии небольших плацдармов старается ускорить и усилить наступление в этих точках. На направлении Берховского водохранилища, где у нас есть продвижение, ВСУ пытаются этому противодействовать», — сказал Андрей Пинчук. Он отметил, что военные двигаются по заранее разведанным маршрутам, потому что беспилотники ослепли из-за погоды. «Активные боевые действия привязаны и к погодному фактору. Сильный снег, дождь и ветер влияют на работу FPV—дронов (летательные аппараты, оснащенные камерой], дронов Камикадзе, наблюдательных дронов, позволяющих корректировать работу артиллерии. Грязь не способствует проходимости техники. Фильтрация малых групп штурмовиков на разведанных тропах удобнее без дронов. Слепота сейчас с обеих сторон», — объяснил полковник. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об увеличении попыток ВСУ возобновить наступление. За прошлую неделю на донецком, красно-лиманском и купянском направлениях отражено 82 атаки украинских войск. В три раза возросла активность противника на донецком направлении. При этом отмечается и тенденция к увеличению потерь у украинской стороны.