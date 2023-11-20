В Свердловской области эксгумируют тело Игоря Дятлова

20 ноября 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

10 марта 1959 года Игорь Дятлов был похоронен на Михайловском кладбище в уральской столице Фото: Петр Бартоломей новость из сюжета Тайна перевала Дятлова В Свердловской области хотят извлечь останки тела руководителя туристической группы, погибшей в горах в 1959 году, Игоря Дятлова. Эта процедура может стать необходимой для того, чтобы родственники смогли узнать истинную причину гибели Дятлова. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился полковник МВД в отставке, член Московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов. «Сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова надеется, что сможет узнать истинную причину гибели брата. Если для этих целей придется эксгумировать тело Игоря Дятлова, то она даст согласие. Пока такой необходимости нет, но она может появиться, если выявленные детали громкого дела будут противоречить друг другу», — отметил в беседе с журналистом агентства Черноусов. Трагедия на перевале Дятлова произошла 2 февраля 1959 года. Девять туристов из Уральского политехнического института отправились в поход под руководством Игоря Дятлова. В назначенное время они не вышли на связь. Позже спасатели обнаружили их тела. 26 февраля 1959 года было возбуждено уголовное дело. Но уже 28 мая 1959 года уголовное дело было прекращено. Следователи не нашли состава преступления. В 2019 году сотрудники управления Генпрокуратуры в УрФО установили, что туристы погибли из-за схода лавины. Вся информация о громкой и загадочной истории группы Дятлова — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области хотят извлечь останки тела руководителя туристической группы, погибшей в горах в 1959 году, Игоря Дятлова. Эта процедура может стать необходимой для того, чтобы родственники смогли узнать истинную причину гибели Дятлова. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился полковник МВД в отставке, член Московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов. «Сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова надеется, что сможет узнать истинную причину гибели брата. Если для этих целей придется эксгумировать тело Игоря Дятлова, то она даст согласие. Пока такой необходимости нет, но она может появиться, если выявленные детали громкого дела будут противоречить друг другу», — отметил в беседе с журналистом агентства Черноусов. Трагедия на перевале Дятлова произошла 2 февраля 1959 года. Девять туристов из Уральского политехнического института отправились в поход под руководством Игоря Дятлова. В назначенное время они не вышли на связь. Позже спасатели обнаружили их тела. 26 февраля 1959 года было возбуждено уголовное дело. Но уже 28 мая 1959 года уголовное дело было прекращено. Следователи не нашли состава преступления. В 2019 году сотрудники управления Генпрокуратуры в УрФО установили, что туристы погибли из-за схода лавины. Вся информация о громкой и загадочной истории группы Дятлова — в сюжете URA.RU.