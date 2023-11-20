Депутат челябинского заксобрания Буяков провел урок в родной школе. Фото

20 ноября 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Сергей Буяков рассказал школьникам о Конституции и посоветовал ребятам украсить школьные гаражи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Законодательного собрания Челябинской области Сергей Буяков провел урок в школе, в которой учился сам. Он поговорил с учащимися школы № 50 о Конституции РФ, сообщили URA.RU 20 ноября в пресс-службе заксобрания региона. «Конституция Российской Федерации принята на всероссийском голосовании 30 лет назад, 12 декабря 1993 года. Этот день с тех пор является в нашей стране государственным праздником — Днем Конституции. Положения Конституции регулируют различные стороны жизни нашей страны. Ни один принимаемый закон не должен содержать нормы, противоречащие Конституции», — отметил Буяков. В то же время депутат подчеркнул, что изменения, происходящие в жизни страны, требовали внесения определенных поправок в основной закон. Наиболее значительные из них были внесены в 2020 году; они одобрены в ходе общероссийского голосования. После чего и федеральное, и региональное законодательство изучили на предмет соответствия Конституции. Оперативно внесли необходимые изменения. Встреча Сергея Буякова с девяти- и десятиклассниками школы № 50 прошла в формате «вопрос-ответ». Ребята поинтересовались у депутата о его любимых предметах, внеурочной деятельности, спортивных достижениях. Сергей Буяков рассказал о том, что в его время была так называемая пятая трудовая четверть, когда летом ученики проходили трудовую практику и помогали в благоустройстве школы и подготовке ее к новому учебному году. Он обратился к сегодняшним ученикам школы рассмотреть предложения о нанесении граффити на гаражи, примыкающие к спортивной площадке, которую недавно отремонтировали. А в ближайшем времени на ней должны появиться уличные тренажеры. Ребята поделились с депутатом планами на будущее. Так, учащийся 10 класса Артем Ефремов планирует в будущем поступать на специальность «Правоохранительная деятельность» в ЮУрГУ, а еще он хочет стать президентом школы. Среди сегодняшних учеников школы — будущие студенты аэрокосмического факультета, инженеры, психологи и даже кулинары-кондитеры. Сергей Буяков подчеркнул, что если бы сегодня он учился в школе, то особое внимание обратил бы на такие предметы как алгебра, геометрия, физика, химия. Сегодня на рынке труда наиболее востребованы рабочие и технические специальности. Депутат посетил несколько классов, школьную площадку и обратил внимание на необходимость ремонта сквера, который примыкает к учебному заведению. Там раньше проходили общешкольные мероприятия. Сергей Буяков — выпускник школы № 50. После школы он окончил юридический факультет Челябинского государственного университета. Имеет степень кандидата юридических наук. Сергей Буяков посоветовал школьникам налегать на точные науки Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Школьники активно интересовались работой депутата Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Сергей Буяков провел урок в школе, в которой учился сам. Он поговорил с учащимися школы № 50 о Конституции РФ, сообщили URA.RU 20 ноября в пресс-службе заксобрания региона. «Конституция Российской Федерации принята на всероссийском голосовании 30 лет назад, 12 декабря 1993 года. Этот день с тех пор является в нашей стране государственным праздником — Днем Конституции. Положения Конституции регулируют различные стороны жизни нашей страны. Ни один принимаемый закон не должен содержать нормы, противоречащие Конституции», — отметил Буяков. В то же время депутат подчеркнул, что изменения, происходящие в жизни страны, требовали внесения определенных поправок в основной закон. Наиболее значительные из них были внесены в 2020 году; они одобрены в ходе общероссийского голосования. После чего и федеральное, и региональное законодательство изучили на предмет соответствия Конституции. Оперативно внесли необходимые изменения. Встреча Сергея Буякова с девяти- и десятиклассниками школы № 50 прошла в формате «вопрос-ответ». Ребята поинтересовались у депутата о его любимых предметах, внеурочной деятельности, спортивных достижениях. Сергей Буяков рассказал о том, что в его время была так называемая пятая трудовая четверть, когда летом ученики проходили трудовую практику и помогали в благоустройстве школы и подготовке ее к новому учебному году. Он обратился к сегодняшним ученикам школы рассмотреть предложения о нанесении граффити на гаражи, примыкающие к спортивной площадке, которую недавно отремонтировали. А в ближайшем времени на ней должны появиться уличные тренажеры. Ребята поделились с депутатом планами на будущее. Так, учащийся 10 класса Артем Ефремов планирует в будущем поступать на специальность «Правоохранительная деятельность» в ЮУрГУ, а еще он хочет стать президентом школы. Среди сегодняшних учеников школы — будущие студенты аэрокосмического факультета, инженеры, психологи и даже кулинары-кондитеры. Сергей Буяков подчеркнул, что если бы сегодня он учился в школе, то особое внимание обратил бы на такие предметы как алгебра, геометрия, физика, химия. Сегодня на рынке труда наиболее востребованы рабочие и технические специальности. Депутат посетил несколько классов, школьную площадку и обратил внимание на необходимость ремонта сквера, который примыкает к учебному заведению. Там раньше проходили общешкольные мероприятия. Сергей Буяков — выпускник школы № 50. После школы он окончил юридический факультет Челябинского государственного университета. Имеет степень кандидата юридических наук.