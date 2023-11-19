В ЯНАО установят аппараты, позволяющие снизить младенческую смертность

До конца года в медучреждения ЯНАО поступит 50 фетальных кардиомониторов

Мониторы позволяют контролировать сердечную деятельность плода Фото: Илья Московец © URA.RU

В отдаленных больницах ЯНАО установят 50 новых фетальных кардиомониторов, которые позволяют следить за сердечной деятельностью плода, что позволит снизить риски младенческой смертности и преждевременных родов. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

«Решение о покупке фетальных мониторов было принято несмотря на то, что такое оборудование не входит в стандарты оснащения сельских больниц. Ямал имеет огромные территории, и мы понимаем, насколько своевременная диагностика важна в малых населенных пунктах. Оборудование позволяет обеспечивать контроль за состоянием плода у беременных женщин, в случае отклонений — госпитализировать пациенток на лечение в районные больницы», — приводит слова Новикова правительственный портал ЯНАО.

Кардиомониторы уже начали поступать в больницы Пуровского, Красноселькупского и Шурышкарского районов. До конца текущего года оборудование получат медучреждения Ямальского, Приуральского и Надымского районов.