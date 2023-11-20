СВР: США заставляет Украину мобилизовать женщин и несовершеннолетних

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Запад настаивает на дополнительной мобилизации женщин в ряды ВСУ, заявил Сергей Нарышкин Фото:

Соединенные штаты Америки ориентируют Киев на дополнительную мобилизацию женщин в ряды ВСУ. Об этом заявил глав Службы военной разведки Сергей Нарышкин. Согласно полученным данным, Запад также рекомендует Киеву установить призывной возраст с 17 до 70 лет.

«Киеву рекомендовано установить призывной возраст с 17 до 70 лет и провести дополнительную мобилизацию женщин», — приводит слова Нарышкина РИА Новости. Так Запад хочет видеть максимальную активизацию мобилизации для восполнения огромных потерь, объяснил глава СВР. По его словам, США настаивают не считаться с украинскими потерями на фронте, чтобы продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в конфликте.

«Похоже, Киев готов продолжать войну до последнего Украинца», — резюмировал Нарышкин. Делается это в интересах Запада, объяснил он.

Ранее геополитический и военный аналитик Драго Боснич заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не препятствует призыву беременных женщин на фронт. В своих выводах он ссылается на видео, на которых украинские женщины при сдаче в плен сообщают, что являются беременными.

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Соединенные штаты Америки ориентируют Киев на дополнительную мобилизацию женщин в ряды ВСУ. Об этом заявил глав Службы военной разведки Сергей Нарышкин. Согласно полученным данным, Запад также рекомендует Киеву установить призывной возраст с 17 до 70 лет. «Киеву рекомендовано установить призывной возраст с 17 до 70 лет и провести дополнительную мобилизацию женщин», — приводит слова Нарышкина РИА Новости. Так Запад хочет видеть максимальную активизацию мобилизации для восполнения огромных потерь, объяснил глава СВР. По его словам, США настаивают не считаться с украинскими потерями на фронте, чтобы продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в конфликте. «Похоже, Киев готов продолжать войну до последнего Украинца», — резюмировал Нарышкин. Делается это в интересах Запада, объяснил он. Ранее геополитический и военный аналитик Драго Боснич заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не препятствует призыву беременных женщин на фронт. В своих выводах он ссылается на видео, на которых украинские женщины при сдаче в плен сообщают, что являются беременными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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