СВР: США заставляет Украину мобилизовать женщин и несовершеннолетних

20 ноября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Запад настаивает на дополнительной мобилизации женщин в ряды ВСУ, заявил Сергей Нарышкин Фото: Официальный сайт президента Украины Соединенные штаты Америки ориентируют Киев на дополнительную мобилизацию женщин в ряды ВСУ. Об этом заявил глав Службы военной разведки Сергей Нарышкин. Согласно полученным данным, Запад также рекомендует Киеву установить призывной возраст с 17 до 70 лет. «Киеву рекомендовано установить призывной возраст с 17 до 70 лет и провести дополнительную мобилизацию женщин», — приводит слова Нарышкина РИА Новости. Так Запад хочет видеть максимальную активизацию мобилизации для восполнения огромных потерь, объяснил глава СВР. По его словам, США настаивают не считаться с украинскими потерями на фронте, чтобы продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в конфликте. «Похоже, Киев готов продолжать войну до последнего Украинца», — резюмировал Нарышкин. Делается это в интересах Запада, объяснил он. Ранее геополитический и военный аналитик Драго Боснич заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не препятствует призыву беременных женщин на фронт. В своих выводах он ссылается на видео, на которых украинские женщины при сдаче в плен сообщают, что являются беременными.

Соединенные штаты Америки ориентируют Киев на дополнительную мобилизацию женщин в ряды ВСУ. Об этом заявил глав Службы военной разведки Сергей Нарышкин. Согласно полученным данным, Запад также рекомендует Киеву установить призывной возраст с 17 до 70 лет. «Киеву рекомендовано установить призывной возраст с 17 до 70 лет и провести дополнительную мобилизацию женщин», — приводит слова Нарышкина РИА Новости. Так Запад хочет видеть максимальную активизацию мобилизации для восполнения огромных потерь, объяснил глава СВР. По его словам, США настаивают не считаться с украинскими потерями на фронте, чтобы продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в конфликте. «Похоже, Киев готов продолжать войну до последнего Украинца», — резюмировал Нарышкин. Делается это в интересах Запада, объяснил он. Ранее геополитический и военный аналитик Драго Боснич заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не препятствует призыву беременных женщин на фронт. В своих выводах он ссылается на видео, на которых украинские женщины при сдаче в плен сообщают, что являются беременными.