Blitz: Зеленский отправляет на фронт беременных

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский потворствует отправлению беременных украинских женщин на фронт Фото:

На Украине насильно призывают беременных женщин в армию при поддержке президента страны Владимира Зеленского. Об этом написал геополитический и военный аналитик Драго Боснич.

«[Киевский режим президента Украины Владимира Зеленского] насильно призывает в армию беременных», — подчеркнул Драго Боснич в материале индийского издания Blitz. В своих выводах он ссылается на видео, на которых украинские женщины при сдаче в плен подчеркивают, что являются беременными.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что в рядах Вооруженных сил Украины растет количество женщин. Об этом он говорил еще в марте текущего года. При этом сообщалось, что такие женщин служат вместе с мужчинами.

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На Украине насильно призывают беременных женщин в армию при поддержке президента страны Владимира Зеленского. Об этом написал геополитический и военный аналитик Драго Боснич. «[Киевский режим президента Украины Владимира Зеленского] насильно призывает в армию беременных», — подчеркнул Драго Боснич в материале индийского издания Blitz. В своих выводах он ссылается на видео, на которых украинские женщины при сдаче в плен подчеркивают, что являются беременными. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что в рядах Вооруженных сил Украины растет количество женщин. Об этом он говорил еще в марте текущего года. При этом сообщалось, что такие женщин служат вместе с мужчинами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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