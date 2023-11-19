Blitz: Зеленский отправляет на фронт беременных

19 ноября 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский потворствует отправлению беременных украинских женщин на фронт Фото: Официальный сайт президента Украины На Украине насильно призывают беременных женщин в армию при поддержке президента страны Владимира Зеленского. Об этом написал геополитический и военный аналитик Драго Боснич. «[Киевский режим президента Украины Владимира Зеленского] насильно призывает в армию беременных», — подчеркнул Драго Боснич в материале индийского издания Blitz. В своих выводах он ссылается на видео, на которых украинские женщины при сдаче в плен подчеркивают, что являются беременными. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что в рядах Вооруженных сил Украины растет количество женщин. Об этом он говорил еще в марте текущего года. При этом сообщалось, что такие женщин служат вместе с мужчинами.

На Украине насильно призывают беременных женщин в армию при поддержке президента страны Владимира Зеленского. Об этом написал геополитический и военный аналитик Драго Боснич. «[Киевский режим президента Украины Владимира Зеленского] насильно призывает в армию беременных», — подчеркнул Драго Боснич в материале индийского издания Blitz. В своих выводах он ссылается на видео, на которых украинские женщины при сдаче в плен подчеркивают, что являются беременными. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что в рядах Вооруженных сил Украины растет количество женщин. Об этом он говорил еще в марте текущего года. При этом сообщалось, что такие женщин служат вместе с мужчинами.