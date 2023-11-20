Во время возгорания машина находилась на обочине
На улице Молодогвардейцев, 70А, в Челябинске 20 ноября загорелся автомобиль. Причины происшествия устанавливаются, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«На месте сотрудники 11-й пожарно-спасательной части. Причина происшествия будет установлена позднее. Без пострадавших», — уточнили URA.RU в МЧС.
По предварительным данным, автомобиль находился на обочине. Пострадавших нет.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!