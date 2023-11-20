В Челябинске на дороге вспыхнул автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожар, огонь, огнеборец
Во время возгорания машина находилась на обочине Фото:

На улице Молодогвардейцев, 70А, в Челябинске 20 ноября загорелся автомобиль. Причины происшествия устанавливаются, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На месте сотрудники 11-й пожарно-спасательной части. Причина происшествия будет установлена позднее. Без пострадавших», — уточнили URA.RU в МЧС.

По предварительным данным, автомобиль находился на обочине. Пострадавших нет.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улице Молодогвардейцев, 70А, в Челябинске 20 ноября загорелся автомобиль. Причины происшествия устанавливаются, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «На месте сотрудники 11-й пожарно-спасательной части. Причина происшествия будет установлена позднее. Без пострадавших», — уточнили URA.RU в МЧС. По предварительным данным, автомобиль находился на обочине. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...