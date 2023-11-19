19 ноября 2023
18 ноября 2023

В ЯНАО водитель пожарной части спас трех замерзающих рыбаков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, пожарная машина, пожарная охрана, мигалка, пожарная тревога
Благодаря спасателям трое рыбаков остались живы Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель пожарно-спасательной части спас замерзающих рыбаков, у которых сломалась машина. Об этом рассказали в МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Двое мужчин и женщина поехали 19 ноября на зимнюю подледную рыбалку на реку Тасуяха, более чем в 60-ти километрах от Вынгапура в сторону Ханты-Мансийска. На обратном пути их автомобиль сломался. Оставаться возле машины было опасно — мороз крепчал, можно было замерзнуть в лесу, и рыбаки решили отправиться домой пешком. Шли шесть часов. Около трех часов ночи, когда удалось преодолеть более 15 километров, появилась связь», — сообщили в официальном telegram-канале Главного управления МЧС Ямала. Рыбаки сумели связаться со своим знакомым спасателем МЧС Алексеем Шепелевым, который позвонил в «Ямалспас».

«Я давно живу на Вынгапуре, поселок наш маленький, все друг друга знают. Почему позвонили мне? Не знаю. Возможно, потому что не первый раз уже участвую в поисках и спасении людей. Нашел рыбаков не сразу. Сильно обрадовался, когда в ночи в свете фар засветились светоотражающие полоски на одежде ребят. Потом увидел костер. К тому моменту рыбаки уже сильно замерзли, обессилили, их клонило в сон», — рассказал Шепелев telegram-каналу МЧС ЯНАО.

Едва не замерзших рыбаков удалось спасти вовремя. По итогу спасательных мероприятий помощь медиков спасенным не понадобилась.

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В Ноябрьске (ЯНАО) водитель пожарно-спасательной части спас замерзающих рыбаков, у которых сломалась машина. Об этом рассказали в МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа. «Двое мужчин и женщина поехали 19 ноября на зимнюю подледную рыбалку на реку Тасуяха, более чем в 60-ти километрах от Вынгапура в сторону Ханты-Мансийска. На обратном пути их автомобиль сломался. Оставаться возле машины было опасно — мороз крепчал, можно было замерзнуть в лесу, и рыбаки решили отправиться домой пешком. Шли шесть часов. Около трех часов ночи, когда удалось преодолеть более 15 километров, появилась связь», — сообщили в официальном telegram-канале Главного управления МЧС Ямала. Рыбаки сумели связаться со своим знакомым спасателем МЧС Алексеем Шепелевым, который позвонил в «Ямалспас». «Я давно живу на Вынгапуре, поселок наш маленький, все друг друга знают. Почему позвонили мне? Не знаю. Возможно, потому что не первый раз уже участвую в поисках и спасении людей. Нашел рыбаков не сразу. Сильно обрадовался, когда в ночи в свете фар засветились светоотражающие полоски на одежде ребят. Потом увидел костер. К тому моменту рыбаки уже сильно замерзли, обессилили, их клонило в сон», — рассказал Шепелев telegram-каналу МЧС ЯНАО. Едва не замерзших рыбаков удалось спасти вовремя. По итогу спасательных мероприятий помощь медиков спасенным не понадобилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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