Благодаря спасателям трое рыбаков остались живы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель пожарно-спасательной части спас замерзающих рыбаков, у которых сломалась машина. Об этом рассказали в МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Двое мужчин и женщина поехали 19 ноября на зимнюю подледную рыбалку на реку Тасуяха, более чем в 60-ти километрах от Вынгапура в сторону Ханты-Мансийска. На обратном пути их автомобиль сломался. Оставаться возле машины было опасно — мороз крепчал, можно было замерзнуть в лесу, и рыбаки решили отправиться домой пешком. Шли шесть часов. Около трех часов ночи, когда удалось преодолеть более 15 километров, появилась связь», — сообщили в официальном telegram-канале Главного управления МЧС Ямала. Рыбаки сумели связаться со своим знакомым спасателем МЧС Алексеем Шепелевым, который позвонил в «Ямалспас».

«Я давно живу на Вынгапуре, поселок наш маленький, все друг друга знают. Почему позвонили мне? Не знаю. Возможно, потому что не первый раз уже участвую в поисках и спасении людей. Нашел рыбаков не сразу. Сильно обрадовался, когда в ночи в свете фар засветились светоотражающие полоски на одежде ребят. Потом увидел костер. К тому моменту рыбаки уже сильно замерзли, обессилили, их клонило в сон», — рассказал Шепелев telegram-каналу МЧС ЯНАО.

Едва не замерзших рыбаков удалось спасти вовремя. По итогу спасательных мероприятий помощь медиков спасенным не понадобилась.