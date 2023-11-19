Депутат Госдумы от ХМАО Завальный заявил, что нефтяники помогут биткоину убить доллар

Завальный сообщил о замене доллара благодаря майнингу на месторождениях ХМАО

20 ноября 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Югорские нефтяники научились майнить биткоин на попутном газе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный заявил, что нефтяники помогут биткоину снизить влияние доллара. Выступая на «Югорском экономическом форуме» в Ханты-Мансийске, парламентарий отметил, что уже сейчас на нефтяных месторождениях создаются майнинговые фермы по производству криптовалюты, которые работают на энергии от попутного нефтяного газа. «Хорошее направление — превращать попутный нефтяной газ в валюту. Очень перспективное, надо развивать. Пока нет нормативного обеспечения, но мы над этим работаем. Думаю, в ближайшее время майнинг будет узаконен. Это вообще валюта будущего, биткоин и другие цифровые валюты. Она в перспективе заменит доллар», — сообщил депутат. Сейчас майнинг попутного газа не урегулирован законодательством РФ. Однако одной из нефтяных компаний удалось извлечь прибыль благодаря этой технологии. Пилотный проект был развернут в ХМАО в 2020 году. Завальный отметил, что процесс легализации стоит ускорить, оставаясь при этом в правовом поле. «Сегодня биткоин — цифровая валюта, которая котируется, спекулируется — не более того. Как только будет оговорка в контракте на биткоин и за биткоином или другой цифровой валютой будет денежно-товарное наполнение, это начнет замещать доллар и другие виды валют. Чем быстрее мы откроем эту валюту и майнинг, тем богаче мы будем», — отметил парламентарий. Ранее URA.RU писало, что глава Минэкономразвития Максим Решетников похвалил ХМАО за привлечение инвестиций во время своего выступления на Югорском экономическом форуме в окружной столице. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев в своем приветственном слове отметил, что на Югру приходится 40 процентов инвестиций на всем Урале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный заявил, что нефтяники помогут биткоину снизить влияние доллара. Выступая на «Югорском экономическом форуме» в Ханты-Мансийске, парламентарий отметил, что уже сейчас на нефтяных месторождениях создаются майнинговые фермы по производству криптовалюты, которые работают на энергии от попутного нефтяного газа. «Хорошее направление — превращать попутный нефтяной газ в валюту. Очень перспективное, надо развивать. Пока нет нормативного обеспечения, но мы над этим работаем. Думаю, в ближайшее время майнинг будет узаконен. Это вообще валюта будущего, биткоин и другие цифровые валюты. Она в перспективе заменит доллар», — сообщил депутат. Сейчас майнинг попутного газа не урегулирован законодательством РФ. Однако одной из нефтяных компаний удалось извлечь прибыль благодаря этой технологии. Пилотный проект был развернут в ХМАО в 2020 году. Завальный отметил, что процесс легализации стоит ускорить, оставаясь при этом в правовом поле. «Сегодня биткоин — цифровая валюта, которая котируется, спекулируется — не более того. Как только будет оговорка в контракте на биткоин и за биткоином или другой цифровой валютой будет денежно-товарное наполнение, это начнет замещать доллар и другие виды валют. Чем быстрее мы откроем эту валюту и майнинг, тем богаче мы будем», — отметил парламентарий. Ранее URA.RU писало, что глава Минэкономразвития Максим Решетников похвалил ХМАО за привлечение инвестиций во время своего выступления на Югорском экономическом форуме в окружной столице. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев в своем приветственном слове отметил, что на Югру приходится 40 процентов инвестиций на всем Урале.