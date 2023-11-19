19 ноября 2023

Глава Минэкономразвития похвалил ХМАО за привлечение инвестиций

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, решетников максим
Решетников отметил, что ХМАО наращивает инвестиции опережающими темпами Фото:

Министр Минэкономразвития РФ Максим Решетников похвалил ХМАО за успехи в привлечении инвестиций. Об этом он заявил на пленарном заседании на Югорском экономическом форуме, которое транслировалось на официальной странице губернатора округа Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте».

«Ханты-Мансийский автономный округ накопил очень большой опыт в применении федеральных инвестиционных инструментов и в создании своих собственных. Коллеги из ХМАО первыми в стране заключили региональное СЗПК (Соглашение о защите и поощрении капиталовложений), с этого года здесь начинает работать особая экономическая зона „Нягань“, в развитие которой резиденты планируют вложить около 54 миллиардов рублей», — подчеркнул Решетников.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев в своем приветственном слове отметил, что на Югру приходится 40 процентов инвестиций на всем Урале. «Основная часть инвестиций Уральского федерального округа, а значит и страны в целом приходится на Югру. На югорской земле промышленники и предприниматели хорошо чувствуют экономические тренды, поэтому смело можно сказать, что округ — своеобразный камертон экономического развития России», — отметил Якушев.

Ранее URA.RU писало, что Комарова в Москве встретилась с министром экономики РФ. На совещании обсудили приоритетные направления работы в округе.

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Министр Минэкономразвития РФ Максим Решетников похвалил ХМАО за успехи в привлечении инвестиций. Об этом он заявил на пленарном заседании на Югорском экономическом форуме, которое транслировалось на официальной странице губернатора округа Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте». «Ханты-Мансийский автономный округ накопил очень большой опыт в применении федеральных инвестиционных инструментов и в создании своих собственных. Коллеги из ХМАО первыми в стране заключили региональное СЗПК (Соглашение о защите и поощрении капиталовложений), с этого года здесь начинает работать особая экономическая зона „Нягань“, в развитие которой резиденты планируют вложить около 54 миллиардов рублей», — подчеркнул Решетников. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев в своем приветственном слове отметил, что на Югру приходится 40 процентов инвестиций на всем Урале. «Основная часть инвестиций Уральского федерального округа, а значит и страны в целом приходится на Югру. На югорской земле промышленники и предприниматели хорошо чувствуют экономические тренды, поэтому смело можно сказать, что округ — своеобразный камертон экономического развития России», — отметил Якушев. Ранее URA.RU писало, что Комарова в Москве встретилась с министром экономики РФ. На совещании обсудили приоритетные направления работы в округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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