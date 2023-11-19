Глава Минэкономразвития похвалил ХМАО за привлечение инвестиций

20 ноября 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Решетников отметил, что ХМАО наращивает инвестиции опережающими темпами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр Минэкономразвития РФ Максим Решетников похвалил ХМАО за успехи в привлечении инвестиций. Об этом он заявил на пленарном заседании на Югорском экономическом форуме, которое транслировалось на официальной странице губернатора округа Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте». «Ханты-Мансийский автономный округ накопил очень большой опыт в применении федеральных инвестиционных инструментов и в создании своих собственных. Коллеги из ХМАО первыми в стране заключили региональное СЗПК (Соглашение о защите и поощрении капиталовложений), с этого года здесь начинает работать особая экономическая зона „Нягань“, в развитие которой резиденты планируют вложить около 54 миллиардов рублей», — подчеркнул Решетников. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев в своем приветственном слове отметил, что на Югру приходится 40 процентов инвестиций на всем Урале. «Основная часть инвестиций Уральского федерального округа, а значит и страны в целом приходится на Югру. На югорской земле промышленники и предприниматели хорошо чувствуют экономические тренды, поэтому смело можно сказать, что округ — своеобразный камертон экономического развития России», — отметил Якушев. Ранее URA.RU писало, что Комарова в Москве встретилась с министром экономики РФ. На совещании обсудили приоритетные направления работы в округе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр Минэкономразвития РФ Максим Решетников похвалил ХМАО за успехи в привлечении инвестиций. Об этом он заявил на пленарном заседании на Югорском экономическом форуме, которое транслировалось на официальной странице губернатора округа Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте». «Ханты-Мансийский автономный округ накопил очень большой опыт в применении федеральных инвестиционных инструментов и в создании своих собственных. Коллеги из ХМАО первыми в стране заключили региональное СЗПК (Соглашение о защите и поощрении капиталовложений), с этого года здесь начинает работать особая экономическая зона „Нягань“, в развитие которой резиденты планируют вложить около 54 миллиардов рублей», — подчеркнул Решетников. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев в своем приветственном слове отметил, что на Югру приходится 40 процентов инвестиций на всем Урале. «Основная часть инвестиций Уральского федерального округа, а значит и страны в целом приходится на Югру. На югорской земле промышленники и предприниматели хорошо чувствуют экономические тренды, поэтому смело можно сказать, что округ — своеобразный камертон экономического развития России», — отметил Якушев. Ранее URA.RU писало, что Комарова в Москве встретилась с министром экономики РФ. На совещании обсудили приоритетные направления работы в округе.