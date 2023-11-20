В России появится аналог Volkswagen

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Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, автомобиль, китайский автопром, новый автомобиль, новая машина
Продажи автомобилей Jetta VA3 из концерна Volkswagen в Китае стартуют в ноябре Фото:

В России с ноября начнутся продажи китайского аналога автомобиля Jetta VA3. Он выпускается на предприятии немецкого концерна Volkswagen в КНР. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».

«FAW выкупил Volkswagen Jetta. Дистрибьютор один. Но модель они переименовывать не стали, поскольку она зарекомендовала себя на европейском рынке. <…> Машина выпускается на совместном предприятии FAW-Volkswagen в КНР», — рассказали «Газете.ру» в пресс-службе. Отмечается, что автомобили Jetta VA3 идентичны Volkswagen Polo первого поколения. Цены на аналог Volkswagen из Китая начинаются от 1,8 миллиона рублей.

В середине ноября отмечалось, что российские дилеры не могут продать остатки автомобилей ушедших из страны брендов. На момент 13 ноября у россиян была возможность приобрести 14 моделей Volkswagen.

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В России с ноября начнутся продажи китайского аналога автомобиля Jetta VA3. Он выпускается на предприятии немецкого концерна Volkswagen в КНР. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр». «FAW выкупил Volkswagen Jetta. Дистрибьютор один. Но модель они переименовывать не стали, поскольку она зарекомендовала себя на европейском рынке. <…> Машина выпускается на совместном предприятии FAW-Volkswagen в КНР», — рассказали «Газете.ру» в пресс-службе. Отмечается, что автомобили Jetta VA3 идентичны Volkswagen Polo первого поколения. Цены на аналог Volkswagen из Китая начинаются от 1,8 миллиона рублей. В середине ноября отмечалось, что российские дилеры не могут продать остатки автомобилей ушедших из страны брендов. На момент 13 ноября у россиян была возможность приобрести 14 моделей Volkswagen.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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