В России появится аналог Volkswagen

В России с ноября начнутся продажи китайского аналога автомобиля Jetta VA3. Он выпускается на предприятии немецкого концерна Volkswagen в КНР. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».
«FAW выкупил Volkswagen Jetta. Дистрибьютор один. Но модель они переименовывать не стали, поскольку она зарекомендовала себя на европейском рынке. <…> Машина выпускается на совместном предприятии FAW-Volkswagen в КНР», — рассказали «Газете.ру» в пресс-службе. Отмечается, что автомобили Jetta VA3 идентичны Volkswagen Polo первого поколения. Цены на аналог Volkswagen из Китая начинаются от 1,8 миллиона рублей.
В середине ноября отмечалось, что российские дилеры не могут продать остатки автомобилей ушедших из страны брендов. На момент 13 ноября у россиян была возможность приобрести 14 моделей Volkswagen.
В России с ноября начнутся продажи китайского аналога автомобиля Jetta VA3. Он выпускается на предприятии немецкого концерна Volkswagen в КНР. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр». «FAW выкупил Volkswagen Jetta. Дистрибьютор один. Но модель они переименовывать не стали, поскольку она зарекомендовала себя на европейском рынке. <…> Машина выпускается на совместном предприятии FAW-Volkswagen в КНР», — рассказали «Газете.ру» в пресс-службе. Отмечается, что автомобили Jetta VA3 идентичны Volkswagen Polo первого поколения. Цены на аналог Volkswagen из Китая начинаются от 1,8 миллиона рублей. В середине ноября отмечалось, что российские дилеры не могут продать остатки автомобилей ушедших из страны брендов. На момент 13 ноября у россиян была возможность приобрести 14 моделей Volkswagen.