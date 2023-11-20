В Артемовском (Свердловская область) разыскивают 11-летнюю Дарью Лубенец, которая не пришла на уроки в школу. Об этом сообщил глава свердловского города Константин Трофимов.
«Уважаемые жители городского округа, сегодня в школу №12 не пришла ученица пятого класса 11-летняя Лубенец Дарья Александровна. Место нахождения девочки до сих пор неизвестно. Прошу всех, кто владеет хоть какой-то информацией, срочно сообщить в полицию», — написал Трофимов в telegram-канале.
По данным telegram-канала «Егоршинские вести из Артемовского», полицейские установили вероятное местонахождение девочки. Силовики выехали туда, чтобы проверить информацию.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.