В Свердловской области пропала 11-летняя школьница. Фото

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На поиски девочки отправились силовики (архивное фото) Фото:

В Артемовском (Свердловская область) разыскивают 11-летнюю Дарью Лубенец, которая не пришла на уроки в школу. Об этом сообщил глава свердловского города Константин Трофимов.

«Уважаемые жители городского округа, сегодня в школу №12 не пришла ученица пятого класса 11-летняя Лубенец Дарья Александровна. Место нахождения девочки до сих пор неизвестно. Прошу всех, кто владеет хоть какой-то информацией, срочно сообщить в полицию», — написал Трофимов в telegram-канале.

По данным telegram-канала «Егоршинские вести из Артемовского», полицейские установили вероятное местонахождение девочки. Силовики выехали туда, чтобы проверить информацию.

Девочка не пришла в школу 20 ноября
Девочка не пришла в школу 20 ноября
Фото:

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В Артемовском (Свердловская область) разыскивают 11-летнюю Дарью Лубенец, которая не пришла на уроки в школу. Об этом сообщил глава свердловского города Константин Трофимов. «Уважаемые жители городского округа, сегодня в школу №12 не пришла ученица пятого класса 11-летняя Лубенец Дарья Александровна. Место нахождения девочки до сих пор неизвестно. Прошу всех, кто владеет хоть какой-то информацией, срочно сообщить в полицию», — написал Трофимов в telegram-канале. По данным telegram-канала «Егоршинские вести из Артемовского», полицейские установили вероятное местонахождение девочки. Силовики выехали туда, чтобы проверить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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