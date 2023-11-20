Обыски в пермском правительстве связаны с уголовным делом о мошенничестве

20 ноября 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ изъяли документы в трех министерствах Пермского края (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обыски, которые провели сотрудники УФСБ 20 ноября в трех министерствах Пермского края, были в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его возбудили 16 ноября. «Обыски проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое было возбуждено следственными органами УФСБ 16 ноября», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Силовиков, как сообщалось ранее, интересовала продажа здания бывшего санатория «Гармония». Следствие считает, что цена здания в 187 млн рублей, по которой его приобрели краевые власти, была завышенной. Чиновников ввели в заблуждение, скрыв неудовлетворительное состояние помещений и факты его перепланировки. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники УФСБ пришли в министерство соцразвития, министерство закупок и министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья. В правительстве говорили, что оказывают им содействие.

Обыски, которые провели сотрудники УФСБ 20 ноября в трех министерствах Пермского края, были в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его возбудили 16 ноября. «Обыски проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое было возбуждено следственными органами УФСБ 16 ноября», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Силовиков, как сообщалось ранее, интересовала продажа здания бывшего санатория «Гармония». Следствие считает, что цена здания в 187 млн рублей, по которой его приобрели краевые власти, была завышенной. Чиновников ввели в заблуждение, скрыв неудовлетворительное состояние помещений и факты его перепланировки. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники УФСБ пришли в министерство соцразвития, министерство закупок и министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья. В правительстве говорили, что оказывают им содействие.