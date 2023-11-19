19 ноября 2023

ФСБ нагрянула с обысками в правительство Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, силовики, госбезопасность
Оперативные мероприятия проводятся в трех ведомствах Фото:

УФСБ по Пермскому краю проводит оперативные мероприятия в правительстве региона. Об этом URA.RU сообщил источник в региональных политэлитах. Он уточнил, что силовики нагрянули в министерство соцразвития, министерство закупок и министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья.

«Сегодня проводятся выемки документов в минсоцразвития, минзакупок и минимущества Пермского края. Работают сотрудники УФСБ», — пояснил источник. Получить оперативный комментарий в пресс-службах ведомств URA.RU не удалось, агентство направило информационный запрос. В пресс-службе регионального управления ФСБ на звонок корреспондента агентства не ответили.

По данным собеседника URA.RU в политэлитах, оперативные мероприятия могут быть связаны с покупкой краем реабилитационного центр для инвалидов. Объект, расположенный на улице Встречная, 35, был выкуплен в конце 2021 года.

В начале ноября УФСБ провело оперативные мероприятия в подконтрольных краевым властям АО «КПРК» и АНО «Агентство новых технологий». Силовиков интересовали документы, связанные с расходованием денег на юбилей Перми. Также сотрудники ведомства нагрянули в благотворительный фонд «Губерния», пермский ТЮЗ и предприятие «Пермсгорэлектротранс». После визита силовиков были задержаны замдиректора предприятия Андрей Волосатых и руководитель автобусного парка Сергей Семушев. В отношении их возбуждены уголовные дела по факту получения и дачи взяток, а также посредничестве при передаче денег.

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УФСБ по Пермскому краю проводит оперативные мероприятия в правительстве региона. Об этом URA.RU сообщил источник в региональных политэлитах. Он уточнил, что силовики нагрянули в министерство соцразвития, министерство закупок и министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья. «Сегодня проводятся выемки документов в минсоцразвития, минзакупок и минимущества Пермского края. Работают сотрудники УФСБ», — пояснил источник. Получить оперативный комментарий в пресс-службах ведомств URA.RU не удалось, агентство направило информационный запрос. В пресс-службе регионального управления ФСБ на звонок корреспондента агентства не ответили. По данным собеседника URA.RU в политэлитах, оперативные мероприятия могут быть связаны с покупкой краем реабилитационного центр для инвалидов. Объект, расположенный на улице Встречная, 35, был выкуплен в конце 2021 года. В начале ноября УФСБ провело оперативные мероприятия в подконтрольных краевым властям АО «КПРК» и АНО «Агентство новых технологий». Силовиков интересовали документы, связанные с расходованием денег на юбилей Перми. Также сотрудники ведомства нагрянули в благотворительный фонд «Губерния», пермский ТЮЗ и предприятие «Пермсгорэлектротранс». После визита силовиков были задержаны замдиректора предприятия Андрей Волосатых и руководитель автобусного парка Сергей Семушев. В отношении их возбуждены уголовные дела по факту получения и дачи взяток, а также посредничестве при передаче денег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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