ФСБ нагрянула с обысками в правительство Пермского края

Оперативные мероприятия проводятся в трех ведомствах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

УФСБ по Пермскому краю проводит оперативные мероприятия в правительстве региона. Об этом URA.RU сообщил источник в региональных политэлитах. Он уточнил, что силовики нагрянули в министерство соцразвития, министерство закупок и министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья.

«Сегодня проводятся выемки документов в минсоцразвития, минзакупок и минимущества Пермского края. Работают сотрудники УФСБ», — пояснил источник. Получить оперативный комментарий в пресс-службах ведомств URA.RU не удалось, агентство направило информационный запрос. В пресс-службе регионального управления ФСБ на звонок корреспондента агентства не ответили.

По данным собеседника URA.RU в политэлитах, оперативные мероприятия могут быть связаны с покупкой краем реабилитационного центр для инвалидов. Объект, расположенный на улице Встречная, 35, был выкуплен в конце 2021 года.

В начале ноября УФСБ провело оперативные мероприятия в подконтрольных краевым властям АО «КПРК» и АНО «Агентство новых технологий». Силовиков интересовали документы, связанные с расходованием денег на юбилей Перми. Также сотрудники ведомства нагрянули в благотворительный фонд «Губерния», пермский ТЮЗ и предприятие «Пермсгорэлектротранс». После визита силовиков были задержаны замдиректора предприятия Андрей Волосатых и руководитель автобусного парка Сергей Семушев. В отношении их возбуждены уголовные дела по факту получения и дачи взяток, а также посредничестве при передаче денег.