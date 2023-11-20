112: в Астрахани более 20 человек отравились метадоном

В Астрахани 24 человека госпитализированы с подозрением на отправление метадоном. Большая часть пострадавших — молодые люди.
«Госпитализированы 24 человека в Астрахани с отравлением метадоном. <…> Большинство пострадавших — это молодые парни», — передают авторы telegram-канала 112. Они отмечают, что это наркотическое отправление, пострадавшие получили его при употреблении вещества из одной партии.
Telegram-канал Baza уточнил, что 14 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще один в настоящий момент — в коме.
Пострадавшие были госпитализированы в течение пары дней. Помимо метадона, у них в крови обнаружили психоактивные вещества.
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