Происшествия 112: в Астрахани более 20 человек отравились метадоном 20 ноября 2023 в 22:12 Размер текста - 17 + В Астрахани госпитализировали 24 человека с отравлением метадоном и другими психоактивными веществами Фото: Анна Майорова © URA.RU В Астрахани 24 человека госпитализированы с подозрением на отправление метадоном. Большая часть пострадавших — молодые люди. «Госпитализированы 24 человека в Астрахани с отравлением метадоном. <…> Большинство пострадавших — это молодые парни», — передают авторы telegram-канала 112. Они отмечают, что это наркотическое отправление, пострадавшие получили его при употреблении вещества из одной партии. Telegram-канал Baza уточнил, что 14 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще один в настоящий момент — в коме. Пострадавшие были госпитализированы в течение пары дней. Помимо метадона, у них в крови обнаружили психоактивные вещества. В Астрахани 24 человека госпитализированы с подозрением на отправление метадоном. Большая часть пострадавших — молодые люди. «Госпитализированы 24 человека в Астрахани с отравлением метадоном. <…> Большинство пострадавших — это молодые парни», — передают авторы telegram-канала 112. Они отмечают, что это наркотическое отправление, пострадавшие получили его при употреблении вещества из одной партии. Telegram-канал Baza уточнил, что 14 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще один в настоящий момент — в коме. Пострадавшие были госпитализированы в течение пары дней. Помимо метадона, у них в крови обнаружили психоактивные вещества. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям