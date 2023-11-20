Сборная РФ выиграла футбольный матч с Кубой

Российская сборная обыграла Кубу со счетом 8:0
В Волгограде прошел товарищеский футбольный матч между сборными стран России и Кубы. По итогу игры РФ победила соперника со счетом 8:0.
«Сборная России по футболу разгромила команду Кубы. Игра завершилась со счетом 8:0 в товарищеском матче в Волгограде», — сообщает Матч ТВ.
Матч со сборной Кубы проходил на стадионе «Волгоград Арена». Капитаном российской команды выступил Александр Головин. Для сборной России это шестой матч текущей осенью, передает
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