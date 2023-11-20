20 ноября 2023

Сборная РФ выиграла футбольный матч с Кубой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, футбольный матч, мяч, футбол, футбольное поле, спорт, футболист, футбольный мяч, кроссовки
Российская сборная обыграла Кубу со счетом 8:0 Фото:

В Волгограде прошел товарищеский футбольный матч между сборными стран России и Кубы. По итогу игры РФ победила соперника со счетом 8:0.

«Сборная России по футболу разгромила команду Кубы. Игра завершилась со счетом 8:0 в товарищеском матче в Волгограде», — сообщает Матч ТВ.

Матч со сборной Кубы проходил на стадионе «Волгоград Арена». Капитаном российской команды выступил Александр Головин. Для сборной России это шестой матч текущей осенью, передает sport24.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Волгограде прошел товарищеский футбольный матч между сборными стран России и Кубы. По итогу игры РФ победила соперника со счетом 8:0. «Сборная России по футболу разгромила команду Кубы. Игра завершилась со счетом 8:0 в товарищеском матче в Волгограде», — сообщает Матч ТВ. Матч со сборной Кубы проходил на стадионе «Волгоград Арена». Капитаном российской команды выступил Александр Головин. Для сборной России это шестой матч текущей осенью, передает sport24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...