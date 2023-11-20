Развлечения Спорт Сборная РФ выиграла футбольный матч с Кубой 20 ноября 2023 в 23:21 Размер текста - 17 + Российская сборная обыграла Кубу со счетом 8:0 Фото: Анна Майорова © URA.RU В Волгограде прошел товарищеский футбольный матч между сборными стран России и Кубы. По итогу игры РФ победила соперника со счетом 8:0. «Сборная России по футболу разгромила команду Кубы. Игра завершилась со счетом 8:0 в товарищеском матче в Волгограде», — сообщает Матч ТВ. Матч со сборной Кубы проходил на стадионе «Волгоград Арена». Капитаном российской команды выступил Александр Головин. Для сборной России это шестой матч текущей осенью, передает sport24. В Волгограде прошел товарищеский футбольный матч между сборными стран России и Кубы. По итогу игры РФ победила соперника со счетом 8:0. «Сборная России по футболу разгромила команду Кубы. Игра завершилась со счетом 8:0 в товарищеском матче в Волгограде», — сообщает Матч ТВ. Матч со сборной Кубы проходил на стадионе «Волгоград Арена». Капитаном российской команды выступил Александр Головин. Для сборной России это шестой матч текущей осенью, передает sport24. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям