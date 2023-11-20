Происшествия Криминал В Астрахани задержали иностранцев, отравивших наркотиками более 20 человек 20 ноября 2023 в 22:50 Размер текста - 17 + Подозреваемые в массовом отравлении людей наркотиками иностранцы были задержаны в Ставрополе Фото: Размик Закарян © URA.RU Полицейские в Астрахани задержали группу иностранных граждан. Их подозревают в распространении синтетических наркотиков на территории области, в результате чего с отравлением были госпитализированы более 20 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Полицейские задержали группу иностранцев, подозреваемых в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области», — написала официальный представитель МВД Ирина Волк. Ее слова передает telegram-канал «МВД Медиа». Как уточняют авторы канала Shot, подозреваемые иностранцы были задержаны в Ставрополе. Ранее несколько telegram-каналов сообщали о массовом отравлении астраханцев метадоном. Помимо него в крови пострадавших были найдены и другие синтетические вещества. Данные по количеству разделяются, известно о более 20 госпитализированных жителей Астрахани. Полицейские в Астрахани задержали группу иностранных граждан. Их подозревают в распространении синтетических наркотиков на территории области, в результате чего с отравлением были госпитализированы более 20 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Полицейские задержали группу иностранцев, подозреваемых в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области», — написала официальный представитель МВД Ирина Волк. Ее слова передает telegram-канал «МВД Медиа». Как уточняют авторы канала Shot, подозреваемые иностранцы были задержаны в Ставрополе. Ранее несколько telegram-каналов сообщали о массовом отравлении астраханцев метадоном. Помимо него в крови пострадавших были найдены и другие синтетические вещества. Данные по количеству разделяются, известно о более 20 госпитализированных жителей Астрахани. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям