В Астрахани задержали иностранцев, отравивших наркотиками более 20 человек

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Антивоенный митинг на площади Труда. Екатеринбург, автозак, задержание активистов, митинг, протест, задержание
Подозреваемые в массовом отравлении людей наркотиками иностранцы были задержаны в Ставрополе Фото:

Полицейские в Астрахани задержали группу иностранных граждан. Их подозревают в распространении синтетических наркотиков на территории области, в результате чего с отравлением были госпитализированы более 20 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Полицейские задержали группу иностранцев, подозреваемых в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области», — написала официальный представитель МВД Ирина Волк. Ее слова передает telegram-канал «МВД Медиа». Как уточняют авторы канала Shot, подозреваемые иностранцы были задержаны в Ставрополе.

Ранее несколько telegram-каналов сообщали о массовом отравлении астраханцев метадоном. Помимо него в крови пострадавших были найдены и другие синтетические вещества. Данные по количеству разделяются, известно о более 20 госпитализированных жителей Астрахани.

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Полицейские в Астрахани задержали группу иностранных граждан. Их подозревают в распространении синтетических наркотиков на территории области, в результате чего с отравлением были госпитализированы более 20 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Полицейские задержали группу иностранцев, подозреваемых в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области», — написала официальный представитель МВД Ирина Волк. Ее слова передает telegram-канал «МВД Медиа». Как уточняют авторы канала Shot, подозреваемые иностранцы были задержаны в Ставрополе. Ранее несколько telegram-каналов сообщали о массовом отравлении астраханцев метадоном. Помимо него в крови пострадавших были найдены и другие синтетические вещества. Данные по количеству разделяются, известно о более 20 госпитализированных жителей Астрахани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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