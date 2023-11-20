Москва выделит Курганской области 36,2 млрд рублей

21 ноября 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Сумма дотаций региону выросла до 2,3 млрд рублей, заявил Александр Ремезов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2024 году Курганская область получит из федерального бюджета 36,2 млрд рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Александр Ремезков. «Наша работа по продвижению интересов региона на федеральном уровне дала результаты. Общая сумма трансфертов Курганской области увеличена почти на 2,3 млрд рублей. В 2024 году выплата составит 36,2 млрд. Также почти вдвое увеличены дотации <…> на повышение оплаты труда „бюджетникам“ — до 2,3 млрд рублей», — написал Александр Ремезков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Почти в полтора раза выросли субсидии на ремонт дорог. Регион на эту цель получит 4,1 млрд рублей. Кроме того, 723 млн из федерального бюджета будут направлены на переоснащение курганского Центра Илизарова. Планируется, что на базе учреждения появится производство медицинских изделий для ортопедии и травматологии, ориентированное на экспорт.

В 2024 году Курганская область получит из федерального бюджета 36,2 млрд рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Александр Ремезков. «Наша работа по продвижению интересов региона на федеральном уровне дала результаты. Общая сумма трансфертов Курганской области увеличена почти на 2,3 млрд рублей. В 2024 году выплата составит 36,2 млрд. Также почти вдвое увеличены дотации <…> на повышение оплаты труда „бюджетникам“ — до 2,3 млрд рублей», — написал Александр Ремезков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Почти в полтора раза выросли субсидии на ремонт дорог. Регион на эту цель получит 4,1 млрд рублей. Кроме того, 723 млн из федерального бюджета будут направлены на переоснащение курганского Центра Илизарова. Планируется, что на базе учреждения появится производство медицинских изделий для ортопедии и травматологии, ориентированное на экспорт.