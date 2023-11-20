В Первоуральске нашли цех с опасной «незамерзайкой». Фото

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Полиция изъяла 6000 литров готовой «незамерзайки» Фото:

Днем 20 ноября полицейские и общественники нашли цех по производству незамерзающей жидкости на основе технического спирта в Первоуральске (Свердловская область). С точки изъяли 6000 литров готовой продукции и 5000 литров метанола, сообщил общественник Дмитрий Чукреев.

«Сегодня [20 ноября] днем в Первоуральске общественники и местные полицейские выявили очередной цех по производству незамерзающей жидкости на основе метанола <…> Изъято 6000 литров продукции, приготовленной к сбыту, и 5000 литров метанола», — написал Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.

Он уточнил, что опасную жидкость производили на территории Первоуральского завода горного оборудования. Общественник отметил, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном создании сильнодействующих веществ для продажи.

Фото:

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Днем 20 ноября полицейские и общественники нашли цех по производству незамерзающей жидкости на основе технического спирта в Первоуральске (Свердловская область). С точки изъяли 6000 литров готовой продукции и 5000 литров метанола, сообщил общественник Дмитрий Чукреев. «Сегодня [20 ноября] днем в Первоуральске общественники и местные полицейские выявили очередной цех по производству незамерзающей жидкости на основе метанола <…> Изъято 6000 литров продукции, приготовленной к сбыту, и 5000 литров метанола», — написал Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. Он уточнил, что опасную жидкость производили на территории Первоуральского завода горного оборудования. Общественник отметил, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном создании сильнодействующих веществ для продажи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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