Днем 20 ноября полицейские и общественники нашли цех по производству незамерзающей жидкости на основе технического спирта в Первоуральске (Свердловская область). С точки изъяли 6000 литров готовой продукции и 5000 литров метанола, сообщил общественник Дмитрий Чукреев.
«Сегодня [20 ноября] днем в Первоуральске общественники и местные полицейские выявили очередной цех по производству незамерзающей жидкости на основе метанола <…> Изъято 6000 литров продукции, приготовленной к сбыту, и 5000 литров метанола», — написал Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.
Он уточнил, что опасную жидкость производили на территории Первоуральского завода горного оборудования. Общественник отметил, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном создании сильнодействующих веществ для продажи.
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